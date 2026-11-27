現年41歲的前TVB藝人翟威廉，向來外型高大俊朗兼異性緣極旺，入行多年情史相當豐富，曾與陳庭欣、麥貝夷拍拖；約滿TVB後更毫不避忌，大方自爆有超過10年搵SP（性伴侶）的經驗，直認至今仍未有定下來的打算。近日《中年好聲音3》參賽者劉曉昆在IG分享人生首次「拉頭馬」的喜悅，上載多張聚會及馬場相片，豈料卻意外曝光翟威廉原來極受圈中富婆歡迎，竟然在兩位背景超猛料的《中年3》富婆包圍下穩坐中間位，盡顯Man爆魅力！

翟威廉向來異性緣極旺。（IG@chakwilliam）

翟威廉向來異性緣極旺。（IG@chakwilliam）

《中年好聲音3》參賽者劉曉昆在IG分享人生首次「拉頭馬」的喜悅。（TVB）

劉曉昆指自己呢個星期好忙。（IG@liuxiaokun888）

穩坐兩富婆中間勁Man 萬綠叢中一點紅超搶鏡

劉曉昆昨日（26日）在社交平台分享充實近況，留言表示：「好忙碌的一星期，每天從早到晚的奔跑～～人生第一次拉頭馬，托阮阮馬主的福氣😁😁😁（我感覺自己忙碌到像奔跑的馬兒）#劉曉昆 #翟威廉 #阮慧珊 #林若盈 #拉頭馬」。

在帖文首張相片中，正是四人飯局的開心自拍，身為相中唯一男士的翟威廉，穩穩坐在《中年3》兩位富婆阮慧珊與劉曉昆的正中間C位。留着清爽短髮的翟威廉，身穿紅白格仔恤衫內襯深藍色背心，打扮隨性得來充滿男人味；面對鏡頭時他微微傾側頭部、眼神淡定自信，與身旁舉V兼鬼馬伸脷的劉曉昆、甜笑的阮慧珊，以及單眼放電的林若盈形成鮮明對比，舉手投足都散發着沉穩Man味，可見他與幾位女將交情匪淺、相當融洽。

另外兩張相片，則見盛裝打扮的劉曉昆與阮慧珊轉戰落馬場，二人一黑一白齊拉起紅繩「拉頭馬」，相當架勢。

《中年好聲音3》劉曉昆近日在IG發文，興奮分享人生首次「拉頭馬」的喜悅，並感謝馬主閨密帶挈。（IG@liuxiaokun888）

（左起）林若盈、阮慧珊、翟威廉和劉曉昆。（IG@liuxiaokun888）

劉曉昆分享人生首次「拉頭馬」的喜悅，並感謝馬主閨密帶挈。（IG@liuxiaokun888）

身穿黑白格仔西裝的劉曉昆與白色毛毛裙的阮慧珊轉戰馬場，二人翹手合照盡顯貴氣。 （IG@liuxiaokun888）

同框兩《中年3》富婆猛料十足 劉曉昆父經營媒礦生意

今次與翟威廉同框聚會的兩位《中年3》女將均來頭不小。39歲的劉曉昆曾獲《中年3》第11名，本身是保險界頂尖會員（TOT），估計年薪過千萬，居於坐擁無敵海景的半山超級豪宅，更盛傳其父母在內地經營煤礦生意；她走過前夫出軌離婚陰霾後母兼父職，近年成功融入上流圈。

劉曉昆參加《中年好聲音3》。（TVB）

劉曉昆是保險界頂尖會員（TOT），估計年薪過千萬兼住半山超級豪宅，更傳父母在內地經營煤礦生意。（TVB）

劉曉昆是保險界頂尖會員（TOT），估計年薪過千萬兼住半山超級豪宅，更傳父母在內地經營煤礦生意。（TVB）

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至於另一位《中年3》13強阮慧珊則是團體馬主，名下擁有多匹賽駒，丈夫是中大著名教授兼註冊物理治療師劉敏昌，曾有份治療阿Mo（李啟言）及馬會騎師潘頓。單身的翟威廉能深得兩位猛料富婆歡心兼穩坐飯局正中位置，足證其異性吸引力依然有增無減。