已故富商林百欣孫女、麗新集團主席林建岳與前妻謝玲玲的長女林恬兒（Emily），今年8月傳出與何柱國兒子何正德（Kent）12年婚姻觸礁，男方被爆在加拿大街頭高調攬錫新歡，而林恬兒與JW（王灝兒）舊愛葉韋彤（Tarzan）的慶生合照早前亦遭盜用流出，兩人隔空發聲明交鋒，日前林恬兒更將IG帳戶名稱由原本的「emilylam.ho」改為「emilylam」，正式「除夫姓」劃清界線。適逢感恩節，林恬兒在社交平台大曬於豪宅親自籌備的感恩節晚宴，並曬出與一對子女的溫馨合照，相比起去年同一地點一家四口齊齊整整的畫面，如今已物是人非。

林恬兒與何正德曾經恩愛。（IG@emilylam）

12年婚姻觸礁。（IG@emilylam）

一家四口。（IG@emilylam）

今年元旦Party最後同框。（IG@emilylam.ho）

林恬兒將IG帳戶名稱由原本的「emilylam.ho」改為「emilylam」，低調「除夫姓」劃清界線。（IG截圖）

但仍保留過往一家四口及與何正德的夫妻合照，作風相當體面。（IG截圖）

林恬兒每年都精心準備感恩節大餐。（IG@emilylam）

林恬兒親自準備感恩節大餐 悉心佈置豪宅招呼親友

林恬兒寫道：「Annual family tradition - Friendsgiving dinner🧡 🦃🍁 no matter what still have a lot to be grateful for this year 🤎 happy thanksgiving 🍽 🍂（一年一度的家庭傳統——感恩節晚餐。無論發生什麼事，今年依然有很多值得感恩的事情，感恩節快樂。）」相中所見，向來注重儀式感的林恬兒，為招呼一眾至親好友，將豪宅飯廳佈置得充滿濃厚秋日氣氛，超長原木餐枱上擺放了橙黃色鮮花、南瓜、松果、麥穗、楓葉及長蠟燭等，每個位置都放有精緻藤編餐墊及蝴蝶結餐巾扣。除了餐枱佈置一絲不苟，林恬兒亦親自準備豐盛的傳統感恩節大餐，開放式廚房中島台上擺滿原隻烤火雞、焗芝士通心粉、粟米批及多款醬汁，並特別訂製了寫有「HAPPY THANKSGIVING」的胡桃批甜品，相當有心思。

今年亦親自準備感恩節大餐。（IG@emilylam）

將豪宅飯廳佈置得充滿濃厚秋日氣氛。（IG@emilylam）

相當有心思。（IG@emilylam）

儀式感滿滿。（IG@emilylam）

當然唔少得火雞。（IG@emilylam）

甜品。（IG@emilylam）

林恬兒攬實子女合照場面溫馨 去年一家四口慶祝物是人非

身穿啡色麂皮褸襯牛仔褲的林恬兒，展露甜美笑容，狀態極佳，她亦有曬出與一對仔女的合照，相中她坐在餐椅上，雙手攬實囡囡同囝囝，母子三人依偎在一起十分溫馨。然而，翻查林恬兒去年感恩節在同一個飯廳拍下的合照，當時前夫何正德站在她身旁，一家四口同框笑容燦爛。事隔一年，男主人已缺席，但林恬兒與一對子女過節，依然開心美滿！

狀態極佳。（IG@emilylam）

展露笑容。（IG@emilylam）

攬實子女合照場面溫馨。（IG@emilylam）

去年感恩節。（IG@emilylam）

一家四口慶祝。（IG@emilylam）