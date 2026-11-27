警方於今年10月15日公布搗破一個涉及沉香樹投資騙案的犯罪集團，案中涉款約1400萬港元，大部分受害人為長者。不過，今晚（27日）一集《東張西望》接獲多名事主報料，指涉事公司即使被警方執法後依然繼續營運，更向投資者發訊息聲稱並非詐騙，但苦主們的血汗錢卻依然追討無門！

警方於10月15日公布搗破涉款約1400萬港元的沉香樹投資騙案，大部分受害人為長者。（TVB截圖）

警方於10月15日公布搗破涉款約1400萬港元的沉香樹投資騙案，大部分受害人為長者。（TVB截圖）

貪平報千五蚊桂林團中伏 黃小姐加碼投資痛失13萬

其中一名事主黃小姐透露，自己因貪平參加超低價旅行團而墮入圈套，透露在2024年1月認識一位新同事，對方介紹下參加一個一千五百元的五日桂林旅行團，黃小姐直認自己貪平，豈料去到當地晚飯時間，對方隨即展開推銷攻勢：「夜晚黑食飯就開始推銷，『你買唔買沉香樹呀？好抵呀，10,000蚊有2分利息』。就抱住呢個心態，返到嚟就買咗兩萬蚊落去試吓啦，咁真係有利息收，收咗410蚊。咁收收吓就上咗癮啦，因為見到有利可圖，都係貪心，到七月份我又放咗11萬落去。」

結果黃小姐只收過5個月利息便再無下文，即使向涉事公司表示願意放棄利息、只求取回本金，對方亦以諸多藉口拖延，直至看到新聞報道才驚覺受騙，後悔莫及：「根本就係呃人，呃到就呃啦，因為多數都係老人家，我哋上去都係上咗年紀、退休冇嘢做嗰啲。」

事主黃小姐因貪平報1500元桂林五日團，晚飯時被推銷買沉香樹，先後投入13萬元。（TVB截圖）

黃小姐只收過5個月利息便斷供，求退本金遭對方多番拖延，直斥「根本就係呃人」。（TVB截圖）

揭洗腦講座狂嗌「發達」口號 何小姐替友追數

另一位事主何小姐的朋友，亦於2024年8月投資了6萬元，分別買入4棵沉香樹及價值2萬元的知識產權授權計劃，同樣僅收了數月利息。何小姐眼見朋友身體欠佳，遂買起對方的投資項目並親自代為追討。

她憶述陪朋友上涉事公司聽講座的恐怖經歷：「佢上去聽埋嗰啲講座，喺嗰個氛圍底下喺度嗌口號，飲人哋提供不明來歷嘅茶，佢本身又有高血壓又有呢樣嗰樣問題，我覺得唔應該俾佢再去咁多。上到去就好多人喺度嗌晒口號、舉晒手喺度『發發發、好好好、發達發達呀』呢啲說話，通常睇電影都會見到詐騙集團都有呢個鏡頭嘅，更加覺得自己嘅判斷係啱嘅。」

何小姐原以為警方公布搗破集團後事件告一段落，怎料日前竟再收到公司訊息：「新聞出嚟我就覺得太好啦，呢個集團終於俾人搗破咗、冇咗喇！但係尋日又收到訊息，就話今日開大會，老細親自講解返公司嘅方向，咁我就覺得咁即係冇事？但係又冇可能唔係詐騙集團㗎，點解又可以冇事呢？個個都放晒出嚟呢？」

事主何小姐代朋友追討6萬元投資，揭發講座現場多人舉手狂嗌「發達」口號，猶如洗腦。（TVB截圖）

何小姐原以為集團已被警方搗破，怎料再收訊息稱開大會，質疑「點解又可以冇事」。（TVB截圖）

《東張》陪上門對質爆罵戰 一周後驚見執嘢走人

《東張西望》主持隨即陪同何小姐到涉事公司了解，現場裝潢光鮮亮麗，擺放了大量沉香木商品。職員見記者到場即耍手擰頭拒絕受訪，並否認有開會。何小姐在場情緒激動質問：「我有冇收到你哋嘅息？你哋應承我嘅！你哋俾我嗰份合約，我而家再睇清楚啲，好似乜都模模糊糊咁樣，連期限都冇寫，喺度同我講三年！」

現場一名身穿紅色西裝的男士回應指：「你應該有一張通告話俾你聽，我哋2027年2月份之前就會全部發返晒俾你哋。」何小姐隨即反駁：「而家連群組都踢咗我出嚟！以前有個群嘅，我提出問題之後就將我踢出群，咁我點呀？我點樣保障我自己？一係你將啲錢退返俾我啦！」

期間在場多名會員竟群起叫囂護航，有人大喝「你唔係會員就唔好插手」，更有女士口出惡言怒罵何小姐：「少少就唔好嗌咁多人出嚟搞啦，你愛滋病啊！」另一名女士則聲稱案件已進入司法程序，不會回應任何提問。雖然負責人最後向《東張》承諾一星期後會給予滿意答覆，並重申2027年全數退款，惟一星期過去仍音訊全無。至10月26日何小姐再次登門，竟驚見公司正在收拾細軟準備撤離，何小姐無奈直言：「我問佢哋搬去邊呀，佢話唔知呀，一個人都冇人答我！」

《東張西望》陪同何小姐到涉事公司了解，現場裝潢光鮮，擺放金色像。（TVB截圖）

何小姐現場激動質問合約模糊兼被踢出群組，紅西裝男士聲稱2027年2月前全數退款。 （TVB截圖）

何小姐現場激動質問合約模糊兼被踢出群組，紅西裝男士聲稱2027年2月前全數退款。（TVB截圖）

在場多名會員突然群起叫囂護航，更有女士口出惡言怒罵何小姐：「你愛滋病啊！」 （TVB截圖）

負責人承諾一星期後回覆卻音訊全無，何小姐10月26日再上門驚見公司正在執嘢走人。 （TVB截圖）

警方證6人獲准保釋候查 籲長者提防高回報陷阱

對於涉事公司為何在警方執法後仍能繼續運作，警方回覆指早前行動中共拘捕6名男女，全部已獲准保釋候查，警方正聯絡多名受害人以進一步了解案情及補充資料，同時提醒市民尤其是長者，務必提防高回報、低風險的投資計劃，切勿盲目跟風。