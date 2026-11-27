楊千嬅與衛蘭今晚（27/11）現身尖沙咀文化中心，為FIF慈善音樂會《TheEverPresent LIVE》進行採排，並接受《香港01》訪問。兩位天后在訪問中除了預告將在音樂會上互唱經典金曲外，更罕有大談私下生活點滴與身體近況，期間笑料百出。

楊千嬅與衛蘭今晚現身尖沙咀文化中心，為FIF慈善音樂會《TheEverPresent LIVE》進行採排。（盧振輝攝）

楊千嬅變「跟得媽咪」遭拒 堅守每晚晚餐時間傾心事

談及工作忙碌如何抽空陪伴14歲的兒子Torres，楊千嬅笑言兒子已經步入青少年階段，擁有自己忙碌的時間表，反而是她經常要主動「約會」兒子，甚至試過被對方拒絕。她無奈笑道：「我都會問『阿媽咪返嚟同你食餐飯』，佢話『唔得，要補習喎』，即係佢都有自己嘅schedule。」

她透露早前完成巡迴演出後，曾「9秒9」趕回家，但凌晨四時摸黑回到家中時，兒子早已熟睡。 儘管母子各自忙碌，但楊千嬅表示一家人非常重視每晚的晚餐時光，這也是她近年減少外出應酬的原因。她感性分享道：「因為晚餐時間係可以大家真係食飯，放學呀、想擺低啲功課呀，跟住一齊傾偈呀，乜都講嘅，我自己都好珍惜呢樣嘢，所以近呢幾年真係好少出去囉，一有時間我都係喺屋企。」至於兒子有否向她透露感情事或心儀對象，楊千嬅立即大笑反問：「如果比我細個，我一定唔會講啦！嗱畀你，你會唔會同你阿媽講？我唔信囉！」她表示兒子只有14歲，一切順其自然，不會刻意追問。

凌晨四時摸黑回家。（盧振輝攝）

丁子高則另晒出一張與母親及兒子Torres的三代同堂合照。(網上圖片)

衛蘭認聲帶現縫隙「閂唔實」 楊千嬅以馬拉松比喻力撐

剛完成個人演唱會的衛蘭，被問到聲帶的康復進度。她坦言早前已接受內窺鏡檢查，目前正趁工作空檔爭取時間休息，為接下來的演出作有限度練歌。被問及開騷後有否偷吃薯片破戒時，衛蘭尷尬笑認：「係呀，我都有食少少嘅，即係我做完演唱會都有食少少。」

衛蘭認聲帶現縫隙「閂唔實」。（盧振輝攝）

談到聲帶的具體狀況，衛蘭直認聲帶上方出現了縫隙，導致發聲時未能完全閉合：「即係上面有個gap囉，所以真係閂唔實。」在旁的楊千嬅隨即以專業角度替好友解畫，指出歌手唱高音時需要兩邊聲帶緊密貼合才能順暢發聲：「咁可能佢因為某啲原因太攰或者係點樣，嗰個位可能真係拍唔實，所以唱高音嘅時候會辛苦啲囉。」面對外界關心是否需要動手術治療，衛蘭連忙擺手否認，楊千嬅亦以跑步作比喻力撐好友只需充分休息便能康復：「唔需要！即係譬如你跑馬拉松跑完10K，抽筋或者行唔到咁樣，然後需要休息同拉筋一樣。」