近日一場星光熠熠的豪門婚宴在網上洗版，除了有譚詠麟、彭健新、莫家淦及潘梓峰上台大唱《知心當玩偶》助興外，老爺更被起底是至尊到會業務董事總經理兼前翠華控股行政總裁彭炯豪！而當晚身穿低胸婚紗、一臉幸福的新娘，正是現年31歲的前TVB娛樂新聞台主播、2022年落選港姐張靜婷（Janice）。向來感情生活極度低調的她，如今靜悄悄嫁入飲食界豪門，令不少網民大感驚喜！

新娘張靜婷（前排右二）身穿銀白色低胸婚紗與新郎並肩而坐，台上星光熠熠，場面相當熱鬧。（Threads截圖）

前TVB娛樂新聞台主播張靜婷（Janice）近日低調出嫁，榮升前翠華控股行政總裁彭炯豪的新抱，婚宴當晚獲譚詠麟及彭健新等到賀。（Threads截圖）（IG/@janiceeebb）

彭炯豪曾任翠華行政總裁彭炯豪。﹙盧翊銘攝﹚

左一為前翠華主席兼行政總裁彭炯豪。（李澤彤攝）

三度追選美夢不死心 獲王賢誌提名殺入港姐十強

回顧張靜婷的選美之路，絕對可以用「越戰越勇」來形容。於英國伯明翰城市大學商科畢業的她，早在19歲時便首度參加香港小姐面試，惜當時未有入圍；至23歲時她轉戰《2018年度亞洲小姐競選》，成功打入香港區最後十強，但最終無緣三甲。對選美仍未死心的她，2022年以27歲之齡捲土重來，更獲富二代藝人兼東華三院前主席王賢誌擔任提名人，最終順利躋身《2022年度香港小姐競選》決賽十強並奪得「最佳口才獎」。

張靜婷(Janice Cheung)三度選美。（資料圖片）

張靜婷(Janice Cheung)。（資料圖片）

曾捲爆粗及加工疑雲 任娛樂主播訪問MC引熱議

張靜婷在2022年參選港姐期間話題十足，既曾被網民質疑外貌「加工」，令她一度委屈表示「歡迎搵醫生驗證」強調純天然；決賽前夕又被翻出15歲時的舊社交帳戶曾以中英文粗口留言，被傳媒封為「粗口港姐」。

6號張靜婷。（資料圖片）

落選港姐後，張靜婷加入無綫成為《TVB娛樂新聞台》外景主持。2023年初，她在採訪歌手MC張天賦演唱會騷後訪問時，因身穿跌膊裝且全程「心心眼」挨近MC合照，被網民指態度過於進取而一戰成名；其後亦曾因訪問大學生炎明熹時問及「有冇心水大學」而引起網民討論。近年她漸趨低調，原來已覓得如意郎君，風光嫁入豪門榮升「翠華新抱」，成功開展人生新一頁。

首次開個人騷即踏上紅館舞台，MC直言緊張到「食唔安瞓唔落」。（陳順禎攝）

TVB女主播因訪問MC獲網民激讚好正。（IG圖片）

經歷三次選美及主播生涯後，張靜婷如今低調嫁入飲食界豪門做「翠華新抱」，幸福滿瀉。（IG圖片）

參選港姐期間，張靜婷曾被質疑外貌「加工」，她當時強硬否認並笑言「歡迎搵醫生驗證」。（資料圖片）