90年代昔日「亞視一姐」陳秀雯（Amy）自2019年拍畢ViuTV劇集《教束》後便大幅減產，淡出幕前專心打理自家香薰生意，鮮有公開露面。現年64歲的她近日罕有更新微博，一口氣上載多張旅遊及近照向粉絲報告行蹤，寫道：「問我這段空白期那裏去了？這里拍個照，那裡留個影，然後…繼續工作，努力學習，時間就這樣不知不覺溜走了。」

陳秀雯對上一套劇集《教束》和廖啟智在大鬥法。（《教束》劇照）

追極光遊九寨溝 素顏露面氣色紅潤

從陳秀雯分享的近照可見，她在淡出幕前期間生活相當寫意，足跡遍布世界各地。她不僅遠赴欣賞壯觀的黃金瀑布雙彩虹及漫天綠紫色極光，又曾登上高原雪山及走訪秋意盎然的九寨溝翠海紅葉景區留影。在九寨溝湖畔的自拍照中，身穿棗紅色羽絨外套的陳秀雯近乎素顏上陣，皮膚依然白滑緊緻、面色紅潤，絲毫不見歲月痕跡，保養得宜。

陳秀雯走訪秋意濃厚的景區，在金黃紅葉與碧綠湖水前自拍，景美人更美。（微博@Amy_陳秀雯）

在萬里無雲的藍天下，陳秀雯坐在高原觀景台上曬太陽，背景是連綿起伏的雪山。（微博@Amy_陳秀雯）

陳秀雯幸運遇上夢幻的綠紫色北極光，並拍下絕美夜空與粉絲分享。（微博@Amy_陳秀雯）

陳秀雯透露空白期四出旅遊留影拍下壯麗瀑布與彩虹同框的美景。（微博@Amy_陳秀雯）

陳秀雯無悔離婚：無嘢嘅保質期係永遠

回顧陳秀雯的感情路，她最為人熟知的是與前夫林國雄的一段28年婚姻。兩人1980年因拍攝麗的劇集《驟雨中的陽光》戲假情真，陳秀雯更在事業如日方中時為愛息影，於1983年低調嫁予林國雄並誕下兒子。然而婚後林國雄淡出幕前轉投地產及佛教事業，屢次投資失利並欠下巨債，甚至曾以興建佛教大學為由向陳秀雯及親友集資過千萬，最終資金去向不明更連累陳秀雯遭大字報追債。

有傳兩人離婚是因林國雄生意出現問題，導致夫妻關係不和，陳秀雯受訪時解釋：「呢個只係報紙見到嘅原因，夫妻相處幾十年，唔會只係生意失敗，就婚姻失敗。兩個人生活有好多細節，外人從來唔會知佢哋甜喺邊、辣喺邊。」她表示跟前夫思想愈來愈不同，分開反而更舒服：「離婚未必係佢錯，可能係我錯呢？無嘢嘅保質期係永遠，唔係一邊變壞咗，亦唔係話對住你好嘔心嘅感覺，只係大家選擇更適合自己嘅人生。」

由陳秀雯及馬景濤主演的1997年亞視劇集《天長地久》，當時曾鬧出不和，馬景濤更聲言要告上法庭。（網上圖片）

工作室慶祝「18歲」 轉戰香薰界成品牌創辦人

除了四出旅遊充電，陳秀雯亦積極投入香薰事業。在另一張室內近照中，她置身於貼有「沉香純」、「神秘花園」、「靈動」及「能量」等香薰產品字樣的辦公室，面前放著一個印有「Amy Studio」小屋造型並插上「18」字樣蠟燭的精緻蛋糕，留有一頭清爽棕色短髮的她對鏡頭露齒微笑，精神飽滿。網民紛紛留言大讚「秀雯姐依然咁靚咁有氣質」、「狀態好似真係18歲咁」。

陳秀雯淡出幕前轉戰香薰界，在貼滿自家產品名稱的工作室內慶祝，面前擺放插有「18」字樣蠟燭的小屋造型蛋糕。（微博@Amy_陳秀雯）

陳秀雯現專注個人香薰品牌生意，但表明遇到合適劇本就會繼續拍戲。（陳秀雯微博）