深受劇迷喜愛的「大小姐」林淑敏正式回歸TVB處境劇《愛·回家之三代同糖》，將於下周一（11月30日）播出的第79集霸氣登場！今次她改名換姓，巧妙借用「大小姐」諧音化身飲食集團總裁「戴嘉婷」（戴小姐），不但徹底轉Look以幹練女強人形象示人，更聯同老拍檔許家傑齊齊「回家」。連同早前已先後入組的李偉健、歐瑞偉及樊亦敏，「龍家一家人」再次聚首一堂，全面進佔《三代同糖》！

林淑敏將加入《愛回家之三代同糖》。（資料圖片)

林淑敏將告別「大小姐」龍力蓮角色，以全新姿態登場。（電視截圖）

《愛回家之開心速遞》龍家大小姐（林淑敏）與送水輝（許家傑）預計將於《三代同糖》延續相親相愛。（IG：@sukman_lam）

大小姐(林淑敏)同送水輝(許家傑)在TVB處境喜劇《愛·回家之開心速遞》深受觀眾歡迎。（梁碧玲攝）

告別十年捲髮花裙變身女強人

在最新曝光的預告片中，林淑敏徹底告別過去維持10年的「龍力蓮」波浪捲髮及浮誇墊肩花裙，改以一頭俐落的大側分無劉海直長髮示人。從畫面可見，她身穿黑色西裝外套，內襯淺藍色恤衫並鬆鬆打上黑白格仔領呔，配搭墨綠拼金色大耳環，對著鏡頭流露自信笑容，散發出截然不同的幹練總裁氣場。

預告片拋新金句：我最鍾意畀人質疑

劇情方面，第79集講述某飲食集團推出限時送餐保證，卻因旗下外賣員在行人電梯推跌阿婆而引發全網抵制，身任總裁的「戴嘉婷」更被偷拍到在地鐵車廂內欺壓基層員工，令輿論徹底失控，最終要向跨世代公關公司求助「拆彈」。面對公關公司質疑公司剝削員工，她即場拋出全新口頭禪「我最鍾意畀人質疑」，隨即換上制服親自落區送外賣反擊，更公開解僱員工的內情兼拍片還原地鐵風波真相。片中她遇上楊帆時更霸氣自報家門：「我，就係戴嘉婷」，氣勢逼人！

預告片中，林淑敏再度霸氣登場！（TVB截圖）

由「大小組」轉新角「戴總裁」唔再係曲髮，轉埋新look。（TVB截圖）

戴總裁拋金句：「我就最鍾意畀人質疑！」（TVB截圖）

親力親為。（TVB截圖）

IG晒劇本預告「星期一晚見」 拍外景被野生捕獲掀熱議

為迎接角色登場，林淑敏昨日（27日）亦在IG限時動態上載自拍短片造勢，並配上吳若希主唱的劇集主題曲《代代相愛》作背景音樂。片中戴上眼鏡、身穿簡約白色恤衫的她，高舉印有《三代同糖》標誌的劇本，並寫上「星期一晚見」，叫劇迷相當期待。早前更有網民在將軍澳偶遇她與林芷羿、侯雋熙拍外景，隨即引發網民洗版大讚「霸氣返晒嚟」，笑言以後要改口叫「戴小姐」。

林淑敏預告下周一登場！（IG@sukman_lam）

合體許家傑重現「篤魂精」 龍家班底齊人進佔《三代同糖》

除了林淑敏外，《開心速遞》的「龍家」班底早前已陸續加盟《三代同糖》，包括最先入組的細佬「Terry」李偉健、以及「舅父」歐瑞偉與「三太」樊亦敏，如今再加上林淑敏與許家傑以全新角色「戴嘉婷」及「宋銳威」登場，「一家人」終告齊人再聚首！

為打響頭炮，二人早前為tvb.com拍攝宣傳短片。許家傑戴上眼鏡以斯文造型示人，林淑敏則在片中重現「大小姐」招牌金句「豈有此理」及「篤魂精」動作。談到再度合作，林淑敏受訪時大讚對方極具安全感，更笑爆默契金句：「佢趷下條尾，我都知佢想點！」又預告新角色會保留大家熟悉的元素，令觀眾有似曾相識的親切感；許家傑亦坦言希望透過新造型與演繹，帶給觀眾耳目一新的感覺。

《開心速遞》的「龍家」班底早前已陸續加盟《三代同糖》。（IG@sukman_lam）

繼「Terry」李偉健、「舅父」歐瑞偉，「送水輝」許家傑同「大小姐」林淑敏都回歸。（IG@sukman_lam）

連同早已入組的李偉健、歐瑞偉及樊亦敏，「龍家一家人」正式齊人重聚，全面進佔《三代同糖》。（IG@sukman_lam）