TVB人氣戀愛真人騷《女神配對計劃2》今日（28/11）於海洋公園舉行大型宣傳活動，無綫集團有限公司製作部助理總監（非戲劇製作）（創作）暨節目總策劃鄧煒鵬，連同監製莫文浩一同現身接受傳媒訪問。回應俞可程近日與TVB已離婚導演拍拖風波，以及昨日（27日）俞可程社交平台宣布回應退出劇組一事，，監製莫文浩接受《香港01》訪問時首度開腔作出詳細回應，揭露幕後商討過程及鏡頭刪減安排。

《女神配對計劃2》監製莫文浩(左），TVB製作部助理總監（非戲劇製作）（創作）暨節目總策劃鄧煒鵬，一同接受傳媒訪問，回應俞可程事件（盧振輝攝）

強調俞可程主動提出退出 否認「被公司勒令離場」

俞可程昨日除了宣布退出劇組外，亦澄清網上謠言均不屬實，網民對她的回應有不同的解讀，而外界亦盛傳製作組為免影響節目形象，決定全面封殺並刪走其所有鏡頭。

對此，監製莫文浩澄清節目拍攝進度一切如常，並強調退出的決定完全由俞可程本人主動提出，並非公司施壓。莫文浩表示：「其實喺發生咗呢件事之後，我哋即刻搵咗佢，亦有商量過究竟佢嘅決定係點。佢自己覺得太多嘅報道同揣測，影響到成個節目嘅焦點，亦都影響其他嘅求愛勇者同女神，所以係佢自己主動話要退出嘅，唔係公司嘅決定，我哋經過商量後都尊重佢嘅意願。」

感情線全刪唯獨一情況仍可出鏡 拒找梁超怡頂替

被問到是否會將俞可程已拍攝的片段「一刀切」全部刪走，莫文浩坦言她與「求愛勇者」的單獨感情線確實不會再播出，但群體互動片段則視乎情況保留。他解釋：「因為佢嘅退出，可能關於佢同求愛勇者嘅感情線，確實係未必會再出嘅；但可能有一啲佢哋同其他女神嘅交流呀，或者係關乎其他女神嘅戀愛線，如果有佢嘅話可能都會有機會出現嘅。」

俞可程退出《女神配對計劃2》，今日節目舉行宣傳活動亦由其他女神代替。

至於與俞可程配對的「求愛勇者」會否受牽連一同退出，以及製作組會否召回舊將梁超怡「救亡」頂替空缺，莫文浩則大賣關子並明確否認會加人：「（求愛勇者係咪都退出？）其實個答案都好明顯㗎啦，但佢點樣諗呢件事同感受，大家可以睇返聽日嗰集，節目度會有交代。至於會唔會叫返梁超怡回歸？其實都唔會，因為我哋已經去到最後嘅拍攝階段，唔會再有新增嘅女神。」

《女神配對計劃2》監製莫文浩（左)，表示信任每一位女神。

揭對方至今仍堅稱單身 監製力撐：百分百相信佢哋

面對網民質疑節目組把關不力，莫文浩透露真人騷並沒有設立違約罰則，但製作組由面試、入選到正式拍攝期間，均會反覆向所有參加者核實感情狀況。他更披露，在風波爆發後製作組曾第一時間向俞可程求證，而對方至今依然堅稱自己是單身。

莫文浩說：「每次聽到一啲傳聞或者新聞，我哋都會不斷問同更新佢哋嘅感情狀況。以我哋所知，我哋問到嘅結果都係單身，佢都仲係話自己係單身。」他強調製作組對所有女神及求愛勇者均抱持信任態度：「我哋係真人騷，我哋真係會百分百相信所有求愛勇者同女神講嘅嘢，相信佢哋係真心投入。佢選擇退出，最主要都係唔想模糊個節目焦點，希望觀眾專注返喺戀愛過程上面，所有嘢都係真嘅。」