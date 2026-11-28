無綫花旦張曦雯（Kelly）向來是愛狗之人，不時在社交平台分享與愛犬的生活日常。近日她在Instagram上載一條週末外出短片並寫道：「Have a good weekend everyone ❤️ had a girls’ day out」，片中她帶同愛犬柴犬「Nala」與朋友到銅鑼灣一間餐廳聚會歎美食。不過影片曝光後卻意外觸發公關災難，有眼利網民在Threads截圖發文，質疑張曦雯竟然直接將印有餐廳商標的瓷碟放到椅子上讓愛犬舔食，隨即掀起熱議！

TVB花旦張曦雯近日帶同愛犬與友人到餐廳聚會，卻因疑似使用餐廳瓷碟餵狗而捲入衛生風波。（IG截圖）

瓷碟任狗舔食惹衛生爭議

從張曦雯分享的影片可見，她與女性友人坐在餐廳露天座位，面前擺放着印有餐廳字樣的白色瓷碟。期間愛犬柴犬坐在餐桌旁的椅子上，張曦雯與友人輪流用手拿起碟上食物餵食愛犬。更惹起爭議的是，影片尾段清晰拍到該隻印有餐廳商標的白色瓷碟被直接放在綠色椅子上，柴犬正低頭大口舔食碟上的黃色醬汁。

朱韻韻亦伸手拿取食物餵狗，兩人與柴犬互動頻頻。（IG截圖）

期間張曦雯用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

拍到印有餐廳字樣的白色瓷碟被直接放在椅子上，讓柴犬低頭舔食碟上醬汁。（IG截圖）

與餐廳碟如出一轍！（IG照片）

網民狂轟欠公德心 利申愛狗亦唔撐：錯嘅係主人

截圖在Threads瘋傳後引來大批網民留言批評，發文者更直言：「利申愛狗人士，狗係無罪，我覺得餐廳都無錯，錯嘅係主人。」不少網民亦表示無法接受：「人用嘅餐具畀狗舔，好唔衛生」、「自己帶個摺疊碗有幾難？咁樣會害死間寵物友善餐廳」、「公眾人物更加應該以身作則」。

該幕隨即被網民截圖放到Threads公審。（Threads截圖）

違食環署法定守則 狗主最高罰款$10,000及監禁3個月

根據香港《食物業（修訂）規例》及食環署的法定守則（第2.11條），市民帶同狗隻進入獲批註的寵物友善食肆時，必須嚴格遵守法例要求並配合食肆遵守其牌照條件：食肆不得烹煮或準備狗用食物，亦不得容許狗隻使用餐廳的可重用餐具（例如瓷碟、金屬餐具），以及不得容許狗隻上餐桌。違例者最高可被判第3級罰款（港幣 $10,000）、監禁3個月及每日另加罰款港幣 $300。

張曦雯坦白認吳卓羲向她展開追求。（葉志明 攝）

張曦雯（盧振輝攝）