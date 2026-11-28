陪伴幾代人成長的譚玉瑛（阿譚）於11月27日迎來63歲生日！1982年至2014年間擔任無綫兒童節目主持的她，其後轉任兒童節目顧問及飲食節目主持，多年來不但維持107磅纖瘦身材，樣貌與招牌短髮更幾十年如一日。出名愛飲酒的她獲大批好友及電台拍檔賀壽，深明她心意的友人更知道蛋糕並非重點，索性送上爆笑「一啖蛋糕」祝賀！

譚玉瑛雖然已離開兒童節目組，但仍是大家心目中的「譚玉瑛姐姐」。（電視截圖）

譚玉瑛姐姐，生日快樂！（IG@helentamyy）

譚玉瑛生日神采飛揚、面色紅潤，完全看不出已經63歲。（IG@helentamyy）

獲贈迷你「一啖蛋糕」勁爆笑 壽包蛋糕照單全收

從譚玉瑛在IG分享的慶生照可見，身穿白色恤衫配黑色蝴蝶結領帶的她精神煥發，對比昔日主持兒童節目時的模樣幾乎零走樣。枱上除了一大籠壽桃包及精緻中式點心拼盤外，另一張相片中，只有一塊小到要用匙羹盛載、插着一支小蠟燭的三角形迷你蛋糕。深明她心意的友人更在旁邊用朱古力醬寫上爆笑祝賀語：「蛋糕只係形式，你需要嘅係酒精，生日快樂，Helen姐姐，經費不足，只有一啖」，幽默感滿分！

壽星女阿譚亦相當受落，在IG開心留言：「中國人生日傳統係食壽包嘅，漸漸無論咩年紀都喜愛生日蛋糕，而我兩樣都喜歡，一於食晒佢，生日嘛🍷」

對比昔日主持兒童節目時的模樣，阿譚的樣貌與招牌短髮幾十年如一日，凍齡功力驚人。 （IG@helentamyy）

出名愛飲酒的阿譚獲深知其心意的友人送上爆笑「一啖蛋糕」，小到要用匙羹盛載並插上小蠟燭。（IG@helentamyy）

曾被蓋世寶爆「鐵腕訓話」 人緣佳獲讚精神領袖

雖然早前在新城節目《放飯ICU》重聚時，譚玉瑛曾被昔日拍檔蓋世寶大爆當年遭她指着鼻痛罵「知唔知個『蠢』字同『醜』字點寫？」，又曾因躲在門後伏擊大叫激嬲阿譚動真火；但蓋世寶亦由衷感激大師姐提攜，大讚她是鎮住全場的「精神領袖」，何基佑更笑指每次被她訓話後都「筋骨鬆晒」。今次63歲生日獲大批拍檔輪流慶祝，足證阿譚人緣極佳。

蓋世寶經常領教大師姐譚玉瑛的「鐵腕教訓」。（IG@poupou_poupoupou）

蓋世寶經常領教大師姐譚玉瑛的「鐵腕教訓」。（TVB截圖）

識飲識食多年體重維持107磅 入院做手術拍檔照送3支紅酒

研究美酒多年的譚玉瑛愛在品嚐美食時配酒，去年2月她因跑樓梯跌倒入院做腳部手術，電台拍檔何基佑及黃筠兒探病時亦相當識做，帶備3支紅酒送她。雖然識飲識食，但阿譚十年如一日維持107磅，全靠食足20年的豐富早餐，包括自製豆糊配果仁穀物、麵包、烚蛋、煙三文魚三文治及多款水果，晚餐亦會歎足3個鐘配兩杯美酒，難怪63歲依然神采飛揚。

初入院時，何基佑帶了幾支紅酒當湯水探譚玉瑛。（IG@hokeeyau）

譚玉瑛坐在病床上，左邊小腿戴上輔助支架，並拎住幾支紅酒，展現出燦爛的笑容，精神狀態甚佳。（IG@hokeeyau）

休養期間獲不少好友探望。（IG圖片）

譚玉瑛豪宅景觀曝光，但探病都不忘飲番杯。(ig圖片)