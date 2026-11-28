現年51歲的TVB資深綠葉演員楊證樺與太太沈可欣，向來是圈中公認的模範恩愛夫妻。惟近日網上突然湧現大量不知名的「農場新聞」專頁及YouTube頻道，連番發布極度誇張的失實影片抹黑二人，不但老作夫妻決裂、當場休夫，更離譜到誣指他半裸偷食、下跪道歉，更老作他遭封殺淪為保安「食泡麵」！忍無可忍的楊證樺今日（11月28日）在IG貼出多張截圖製成短片逐一點名，並發表嚴正聲明指已交由律師處理，呼籲大家切勿中計！

楊證樺近日連番遭「農場新聞」惡意抹黑。（資料圖片）

楊證樺與太太沈可欣向來是圈中模範恩愛夫妻。（IG/@janiceshum0312）

農場老作離譜標題 屈半裸偷食

從楊證樺上載的短片可見，多個來歷不明的農場頻道及社交專頁近日密集式發布抹黑內容，標題一個比一個誇張失實。當中YouTube頻道「港娛老友記」寫上「撞破老公偷食，沈可欣當眾休夫，楊證樺遭TVB全港...」，Facebook專頁「港劇粉絲團」更老作「撞老公半裸偷食！沈可欣當眾休夫，楊……」；另外，YouTube頻道「港圈暗室」則指「當場休夫，楊證樺下跪道歉都挽不回，無工開淪為保...」，而「@港圈風雲錄-b9q」更離譜地以「楊證樺出軌女星被封殺，50歲轉行當保安『食泡麵』」作標題。

此外，片中亦逐一列出多個散播相關失實內容的專頁及頻道，包括「娛樂新聞資訊站」、「香港藝人資訊」、「娛樂爆米花」、「娛樂今宵」、「城寨英雄」、「八卦娛樂圈」、「娛聞撈亂講」、「Ariana Lisa」及「熱鬧大爆料」等，擺明為博取點擊率而無所不用其極。

楊證樺被誣衊出軌，仲要半裸被撞破，要向老婆下跪。(資料圖片/盧振輝 攝)

農場標題極度誇張失實。（IG/@manyeung168）

農場標題極度誇張失實。（IG/@manyeung168）

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楊證樺忍無可忍發聲明 怒交律師處理

面對鋪天蓋地的惡意抹黑，楊證樺在IG發文直斥相關平台為賺取流量不擇手段，並強調已採取法律行動：「本人楊證樺近日在好多平台發現有好多失實報道❗️請各位好朋友小心。因現在有好多失實的報道博取流量，增加平台的宣傳，從而得到點擊而獲取報酬，越多人睇，佢哋就越成功❗️❗️❗️請各位兄弟姊妹，請勿中計❗️這些失實的報道嚴重影響本人及家人❗️本人對一切失實的報道已交由律師處理。多謝各界好友關心，祝各位兄弟姊妹，身體健康，心想事成😊🎉 Man 楊證樺 2026年11月28日」

楊證樺發聲明稱已交律師處理。（IG/@manyeung168）

與沈可欣恩愛逾11年 搞保安公司兼多瓣副業愈撈愈掂

事實上，楊證樺與沈可欣的真實生活與農場新聞完全相反！兩人在無綫共事十多年，直至2014年赴外地拍攝劇集《再戰明天》朝夕相對才擦出愛火，於2015年8月註冊結婚、2016年6月補擺婚宴，婚後育有兩名兒子。沈可欣過往曾分享與老公拍拖食車仔麵及雨中漫步回家的短片，感性留言「每天過簡單的生活，最重要是心連在一起」，夫妻感情深厚。

至於被農場屈「無工開淪為保安食泡麵」更是荒謬絕倫。近年楊證樺除了拍劇外，副業版圖愈做愈大，不但與拍檔開設保安公司，頻頻為大型活動及演唱會負責安保工作，日前與太太親自落場督師時更獲甘比合照打氣加持；除此之外，夫妻二人的生意更涉足寵物醫療、美容及珠寶，最近楊證樺還與前中國女排國手孫玥合作開辦排球學院，絕對是愈撈愈掂！

楊證樺近年做保安公司老闆，表現獲粉絲大讚！（IG/@manyeung168）