已故富豪霍英東男孫、霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲的次子霍啟山，今日（11月28日）在禮賓府出席2026年度勳銜頒授典禮，獲行政長官李家超頒授銅紫荊星章。霍啟山晚上在IG分享多張授勳及全家福靚相，最吸睛莫過於已離異的父母霍震霆與朱玲玲罕有同框見證，而盛傳下月過門的29歲混血未婚妻娜然（Naran）亦高調現身大合照，霍啟山更罕有公開二人攬腰合照，形同正式官宣戀情，消息瞬間登上微博熱搜！

霍啟山獲行政長官李家超頒授銅紫荊星章。（ig@eric_fok_）

霍啟山身穿黑色西裝配紅色領呔，在禮賓府獲李家超親手佩戴勳章，並在區徽前合照留念。（ig@eric_fok_）

霍啟山獲行政長官李家超頒授銅紫荊星章。（ig@eric_fok_）

離異父母罕同框見證 朱玲玲拖實準新抱娜然顯肯定

霍啟山在IG發文感謝各方支持：「我很榮幸今天收到由香港政府授予的銅紫荊星章。我衷心感謝我的家人、朋友和同事們在這段旅程中給予的堅定支持和信任。我將繼續致力於為我們的社會服務，並與社區密切合作。」

在一張六人全家福中，除了哥哥霍啟剛與大嫂郭晶晶外，離異多年的父親霍震霆與母親朱玲玲亦罕有同框為愛兒慶祝。更令網民驚喜的是，身穿深色條紋套裝、打扮端莊低調的娜然亦企定定影全家福，朱玲玲一手翹實霍啟山手臂，另一隻手更溫馨地拖實娜然，足見這位準新抱已深得奶奶及霍家上下肯定！

此外，霍啟山亦大方上載一張與娜然的單獨合照，相中他輕攬女方纖腰，二人對住鏡頭流露甜蜜笑容，男才女貌相當合襯。照片曝光後隨即引起內地網民熱議，新浪娛樂更發文指「這是正式官宣了？」，令「霍啟山娜然宣布戀情」火速衝上熱搜。

罕晒全家福。（ig@eric_fok_）

盛傳下月過門的29歲混血未婚妻娜然（Naran）亦高調現身。（ig@eric_fok_）

霍震霆難掩自豪 霍家一門多傑齊獲授勳

霍啟山同時曬出與父親霍震霆在禮賓府花牆前的合照、父子三人齊齊戴上勳章的威水相，以及放有三枚勳章的珍貴紅盒照。對於次子受勳，霍震霆接受《香港商報》訪問時一臉驕傲自豪，大讚：「這是政府對他的肯定，希望他繼續努力。」

事實上，霍家上下一門多傑，爺爺霍英東曾獲頒大紫荊勳章，父親霍震霆曾獲頒金紫荊星章及大紫荊勳章，叔叔霍震寰曾獲銀紫荊星章，哥哥霍啟剛去年亦獲頒銅紫荊星章，如今霍啟山接棒受勳，可謂喜上加喜。

霍啟山與父親霍震霆、哥哥霍啟剛父子三人齊齊戴上勳章合照，盡顯霍家一門多傑的威水氣派。（ig@eric_fok_）

霍啟山同時晒出與父親霍震霆在禮賓府花牆前的合照，霍震霆受訪時大讚「這是政府對他的肯定」，難掩驕傲。（ig@eric_fok_）

盛傳12月君悅擺酒 娜然早前曬健身照闢謠懷孕

擁有俄羅斯與蒙古混血血統的29歲女星娜然，2016年憑擔任周杰倫《告白氣球》MV女主角爆紅，其後在電影《封神》飾演「最美妲己」而為人熟知。她與霍啟山相戀以來一直愛得低調，近日盛傳二人已落實於今年12月12日成婚，並預計在香港君悅酒店舉辦婚宴酒會。早前網上一度瘋傳她疑似「帶球嫁入豪門」，其工作室日前已火速曬出娜然的健身近照，大方展現纖腰及平坦小腹，間接打破懷孕傳聞。

早前傳出霍啟山將於今年12月迎娶俄蒙混血女星娜然。（IG@eric_fok）

有傳娜然與霍啟山已拍拖3年。(微博@娜然Naran)