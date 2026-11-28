TVB真人騷《女神配對計劃2》今日（28/11）於水上樂園舉行宣傳活動，新聞人物俞可程，因與已離婚導演繞手同行而傳出緋聞，製作組為免影響節目形象，急急將其所有鏡頭刪走，昨日她亦在社交平台宣布退出劇組，今日出席活動的《東張西望》主持梁敏巧接受《香港01》訪問時被問及此事，坦言對事件「冇乜感受」，並就《東張》幕後大爆俞可程堅持穿短裙開工的傳聞作出回應。

梁敏巧，關嘉敏、李芷晴今日出席無綫真人騷《女神配對計劃2》。（盧振輝攝）

梁敏巧指公司開短劇大把機會

談及俞可程鏡頭被刪，梁敏巧在活動上直言沒有太大感覺：「自己有咩感受啊？冇乜感受喎。咁我係希望佢快啲消化件事啦，即係消化完啲情緒就繼續向前行咁樣囉。」被追問會否替對方感到可惜時，她一度語塞表示：「其實呢個節目咋嘛，咁佢仲會拍其他節目同短劇㗎嘛，仲有好多嘢做㗎嘛，我哋TVB出品嘅嘢咁好多。」

至於退賽是否唯一選擇，梁敏巧認為這是經過三方溝通後的最佳決定：「我諗公司同埋節目組同埋佢呢係有一個好詳盡嘅溝通嘅，咁我覺得唔係話咩唯唔唯一嘅選擇囉，我諗係大家三方溝通好一個最好嘅決定囉。」

梁敏巧回應《東張》短裙開工風波。（盧振輝攝）

回應《東張》短裙開工風波：咁大個人自己識衡量

有《東張》幕後指俞可程無視警告穿短裙開工，同為「東張女神」的梁敏巧表示，團隊出發前都會收到詳細指示，但衣著全屬個人選擇：「其實我哋每一日出去嗰個外景之前呢都知道要著啲乜嘢嘅，咁其實我覺得咁大個人就會自己去衡量囉，因為其實公司畀我哋自由度都好大嘅，冇話你一定要著ABCDE咁樣。」她補充指《東張》經常面對突發追訪，服裝全靠自己因應情況去配合：「你知《東張》就突發情況㗎啦，咁所有衣著都係個人嘅選擇嚟嘅，咁你就自己去衡量囉。」