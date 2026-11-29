適逢迎來46歲生日，姚子羚昨日（28/11）現身尖沙咀舉行《玫瑰戰爭》主題生日會，與一眾粉絲及劇組同仁共度生辰。向來狀態大勇的她接受《香港01》訪問時大談近況，更罕有鬆口回應感情生活，笑言真命天子要留待明年才會現身，同時她亦預告12月工作檔期排得密密麻麻，除了與陳展鵬遠赴美國登台外，返港後更會火速投入一部全新時裝短劇的拍攝工作。

姚子羚慶祝46歲生日。（葉志明攝）

姚子羚慶祝46歲生日。（葉志明攝）

姚子羚透露12月為時裝新劇開工。（葉志明攝）

願望只求「平凡是福」 幽默自嘲46歲仍未脫單

談及踏入46歲的生日願望，姚子羚坦言隨著年紀增長，心態變得愈發平淡，現階段只希望家人與愛犬平安健康。至於外界最關注的感情狀況，當被問有否男友陪伴慶生，甚至打趣緋聞對象會否突然現身製造驚喜時，她即大方否認戀情，更大開玩笑，盡顯爽朗本色：「其實人大咗都唔係有好多嘅生日願望，我覺得平凡是福啦。最緊要身體健康，屋企人身體健康，自己身體健康，同埋我屋企隻狗狗通通身體健康。」

被問到男友會否現身慶祝？姚子羚笑言：「冇男朋友呀！47歲可能出現囉，46歲未出現住！陣間呀？我唔知喎，我唔知佢哋大會有冇邀請我啲男朋友呢？你講邊個先？冇呀，你唔好搞到嚇親人哋啦！」

姚子羚慶祝46歲生日。（葉志明攝）

姚子羚慶祝46歲生日。（葉志明攝）

11月忙爆無暇慶祝 12月夥陳展鵬赴美獻唱期望開巡迴

回顧整個11月，姚子羚直言行程極為緊湊，既要北上為無綫台慶綵排，又要為現正熱播的台慶劇《玫瑰戰爭》落力宣傳，根本抽不出時間與圈中好友私下聚會慶祝。緊接12月，她將與陳展鵬攜手赴美國舉行《聖誕展翅羚距離——陳展鵬＋姚子羚演唱會》，目前正加緊敲定最終歌單。雖然今次美國之行暫定只演一場，但她寄望若反應理想，未來能發展成巡迴演出。不過被問及會否趁機留在當地觀光遊玩時，她則無奈表示要趕回香港開工。

姚子羚表示：「未準備晒呀，其實我都而家要快啲搞掂，好多嘢就要準備，我仲爭幾首歌單，即係大部分嘅歌都諗咗。咁同展鵬其實之前有傾過嘅，我哋應該可能會唱兩三首合唱歌咁樣囉，有傾過大概會唱啲咩歌。同埋希望開完呢一場如果成績好嘅，就再一路巡迴落去囉！巡返嚟囉！（會唔會留低玩？）唔喇，因為我開工喇，我12月已經開劇喇，所以基本上我係去到就綵排、做騷，返香港，都好緊密啲時間，所以就應該就冇。」

姚子羚透露12月為時裝新劇開工。（葉志明攝）

姚子羚生日願望只求「平凡是福」，幽默自嘲46歲仍未脫單。（葉志明攝）

率先劇透12月時裝新作 預告與熟悉舊拍檔再交手

對於12月即將開拍的新劇，姚子羚雖然表示具體細節仍需留待公司及監製正式公布，但亦率先向傳媒透露少許端倪。她指出新作屬於時裝題材，並會涉獵經濟相關元素，同時一改過往無綫長篇劇集的集數模式；而最令她期待的，莫過於能與多位默契十足的舊拍檔再度合作。