無綫真人騷《女神配對計劃2》今日（28/11）於水上樂園舉行宣傳活動，成為全城焦點的俞可程缺席。為了《女神配對計劃2》，她本人宣布退賽並發文指傳聞不實。同場的何沛珈接受《香港01》訪問時透露，自己也是昨日看到對方社交平台動態才得知退賽消息，事後曾傳短訊慰問，但至今仍未獲對方回覆。

何沛珈與Oscar越來越合拍。（（盧振輝攝）

睇IG始知退賽感愕然 何沛珈：佢有太多嘢要處理

何沛珈坦言與大眾一樣，昨日才得悉俞可程退出節目，當下感到十分驚訝：「因為對於佢退出嘅消息我都係尋日，我諗大家都係啦，見到佢嘅Story先知道嘅。咁所以呢，其實我睇到個消息嘅時候都愕然嘅，咁都有發咗個短訊去慰問佢囉。」被問到俞可程有否回覆，她體諒地表示：「我諗佢都有太多嘢要去處理啦，咁所以就暫時未收到。」

對於退賽決定，何沛珈認為不單是個人意願，亦是與節目組商討的結果：「我覺得退唔退出一個節目唔單止係個人嘅決定啦，當然佢自己意願都要去尊重，咁應該係我諗係節目組同埋佢哋有溝通過之後而作出嘅一個決定囉。」

郭珮文、何沛珈、阮嘉敏、陳若思、陳星妤、梁超怡今日一同出席《女神配對計劃2》宣傳活動。（盧振輝攝）

《東張》衣著無規限 個人傾向著得舒服

對於《東張》幕後爆出「短裙開工」爭議，曾兼顧外景與廠景主持的何沛珈透露，團隊通常會提前一至兩日通知採訪內容，服裝則由主持自行決定：「我諗係個人選擇，如果係我嘅話就係我自己傾向啲舒服啲嘅服飾。因為其實《東張》都唔會話好規限你去著啲乜嘢嘅，咁都係自己睇完個item之後想著咩就自己去揀。」