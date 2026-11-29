TVB《女神配對計劃2》昨日（28/11）於水上樂園舉行宣傳活動，阮嘉敏身為《女神2》份子，加上曾任《東張》主持，她為事件公開為舊團隊護航，直言不相信幕後會向外界爆料。

嘆差少少未完成工作感可惜 認同退賽屬最好選擇

談及俞可程中途退出，阮嘉敏坦言替對方差一步未能完成節目感到可惜，但相信公司很快會安排其他工作：「我諗每個藝人都想有好完整咁完成個工作嘅，咁其中而家都真係爭少少未完成到嘛，但我覺得唔緊要啦，我哋公司咁多劇、咁多綜藝節目，而家仲話要開埋短劇喎，係咪？咁佢咪嚟緊快啲整理好自己個狀態、心情咪再去其他工作囉。」

她又指自己昨日看到對方的限時動態才同步得悉消息，相信退賽是雙方商量後的決定：「我諗如果作出到呢個決定，喺目前個狀況或者個人又好、公司嚟講可能係最好嘅一個選擇囉。」

對於有傳《東張》幕後大爆俞可程「犯眾憎」兼堅持穿短裙開工，阮嘉敏聞言即反問真偽，並為舊團隊說好話：「係咪真㗎？哎呀，成日咁多日日都網上嘅傳聞，公司人爆料咩？邊個人啊？」

至於採訪時的衣著準則，她笑言自己會以方便走動為主：「有時《東張》呢可能會有做好突發嘅嘢，咁突發嘅嘢就真係唔知啦，我準備唔到啦，咁所以我諗我盡量著一啲衫會令我跑得快啲囉，方便我自己做嘢囉。」