歐陽震華昨日（28日）於《2026微博國際文化交流之夜》中與羅家英、鍾鎮濤一同獲頒「年度匠心藝人」，司儀大讚三人「實至名歸」。身穿深色西裝、手持獎座的歐陽震華站在台上分享得獎感受時，特別感謝舊東家TVB在過去40年給予的機會，並提到轉投了新公司英皇娛樂。更表示在新公司獲得了不少在表演上的新嘗試：「他給了我很多我以前沒有做過的事情，就是表演方面啊，當然是。」他隨即向大家致謝，並承諾未來會繼續努力拍攝更多好作品回饋支持者：「所以我……謝謝！我會繼續努力，多拍一些好的戲、好的電視劇，來報答大家的支持。謝謝！」他非但沒有避談前度僱主，反而滿懷感恩公開致敬TVB長達40年的栽培，這份飲水思源的豁達胸襟贏得全場掌聲。

歐陽震華與羅家英、鍾鎮濤一同獲頒「年度匠心藝人」。(盧振輝 攝)

歐陽震華謝舊東家TVB 40年機會。(盧振輝 攝)

羅家英好精神。(盧振輝 攝)

黃宗澤留鬚重現「跛Co」造型 奪實力藝人高呼歡迎來港

黃宗澤則獲頒「年度實力藝人」，他以一身格紋西裝搭配黑色襯衫、留著鬍鬚現身，猶如回到當年「跛Co」的造型。這個造型瞬間勾起無數劇迷對2011年TVB經典警匪劇《潛行狙擊》黑幫梟雄「跛Co」（蘇星柏）的狂熱記憶。黃宗澤一開口便幽默地向全場打招呼：「哈囉大家好，希望大家還認得出我是黃宗澤，多了一個鬍子。」他首先感謝樂小姐及微博將他帶去很多城市，與不同地方的朋友交流：「這一次來到了香港，很開心，因為我是香港人嘛。請允許我跟大家說一句，Welcome to Hong Kong！大家玩得開心點，謝謝大家。」

黃宗澤以一身格紋西裝搭配黑色襯衫、留著鬍鬚現身。(盧振輝 攝)