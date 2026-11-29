昨日（28日）於沙田馬場舉辦的《微博國際文化交流之夜》星光熠熠，內地人氣演員楊紫、白鹿、孟子義及成毅齊齊現身領獎，四人於台上分享得獎感受及作品點滴，期間白鹿與楊紫更以廣東話向現場觀眾打招呼，氣氛熱烈。

沙田馬場舉辦的《微博國際文化交流之夜》星光熠熠。(盧振輝 攝)

孟子義獲獎承諾演好角色 夥泰星MAI玩急口令令人一頭霧水

率先上台領取「年度號召力演員」的孟子義表示非常開心，直言：「很榮幸可以通過影視作品傳遞中國故事，讓更多的海內外觀眾可以感受到中國文化的獨特魅力。」她亦承諾未來會繼續保持熱愛，認真詮釋屬於自己的每一個角色。領獎完畢後，孟子義獲邀留在台上，與泰國演員黛薇卡（Mai）一同挑戰急口令，不懂普通話的MAI說起急口令來，讓人聽到一頭霧水。

孟子義夥泰星MAI玩急口令。(盧振輝 攝)

白鹿大晒廣東話兼比心三連拍 不忘預告2027年新劇動向

白鹿獲「年度優秀演員」，上台即大晒廣東話：「大家好，我係演員白鹿！」她感謝從黃渤手上接過榮譽及微博的肯定，並感謝大家於2026年在綜藝、劇集及音樂上的陪伴，亦不忘宣傳2027年新動向：「2027年也希望大家多多關注《開到荼蘼》，還有即將要開拍的《朝雨街》。」最後她更以廣東話預祝大家「2027年身體健康，萬事勝意！」互動環節時，白鹿在台上又比心三連拍，相當可愛，她更引用《開到荼蘼》台詞作結：「荼蘼花開了，它可能並不代表春天的終結，而是美好的春天到美好夏天的過渡。」

白鹿大晒廣東話。(盧振輝 攝)

白鹿比心三連拍 。(盧振輝 攝)

白鹿比心三連拍 。(盧振輝 攝)

白鹿好多粉絲來支持。(盧振輝 攝)

成毅感性回顧15年微博點滴 臨尾急補飛宣傳《兩京十五日》

成毅獲「年度榜樣演員」，領獎時他感性回顧2011年註冊微博的點滴：「時間過得很快，微博就像一個相冊一樣，默默地記錄著我的經歷還有我的變化。15年了，有很多很珍貴的瞬間，都在微博當中記載著。」他又向各地支持者致謝：「雖然大家都在世界不同的地方，但是我們的天空都是一樣的。」他承諾會不忘初心演出更多角色，領獎亦不忘宣傳的他，在發現自己好像忘了宣傳時，馬上補了一句：「還有《兩京十五日》也正在播出，希望大家多多支持。」

成毅感性回顧15年微博點滴。(盧振輝 攝)

成毅一出場，全場歡呼。(盧振輝 攝)

楊紫壓軸領獎廣東話險變髒話 細數東方符號喻好作品如橋樑

壓軸登場的楊紫則獲得「年度文化傳播影響力演員」，她同樣以廣東話自我介紹：「大家好，我是楊……我係楊紫。」她廣東話說得不標準，大家差點把「係」聽成髒話，還笑言很開心見到很多優秀演員朋友及各行各業老師。在互動環節中，她細數《國色芳華》牡丹花、《家業》徽墨、《玉蘭花開君再來》玉蘭花及《生命樹》等劇集中的東方符號，直言好作品就像一座橋，架設於人物與情感之上，連接觀眾與時代，希望日後能拍攝更多好作品呈現給大家。