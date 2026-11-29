TVB節目《東張西望》昨日（28日）報道了一宗外賣風波，事主陳小姐與男友陳生因外賣平台無法落單，於是特意召車前往將軍澳一間米線店買外賣，豈料回家飲凍檸茶時，驚見杯內藏有一整個膠袋。事件最終演變成雙方爭執更要報警處理，惟店家回應時透露已即時道歉、願退回餐費甚至提出私下請食飯，仍未能滿足事主要求。

外賣檸茶驚現膠袋。(節目截圖)

折返追問遭反問「攞錯嘢飲」 事主直斥解釋牽強

陳小姐憶述，當晚在店外等了約半小時，至差不多七時許才坐的士回家，一打開餐盒喝了一口檸茶便覺得味道奇怪，打開杯蓋竟發現裡面有一整個膠袋。二人氣憤之下即時再召車折返米線店要求解釋，惟店員第一句竟反問：「你會唔會係攞錯咗杯嘢飲呀？」令陳小姐直斥解釋牽強。

事主直斥店家解釋牽強。(節目截圖)

男友激動理論斥水吧師傅「情緒勒索」 談判破裂報警處理

陳生在店內與店員理論時情緒激動：「我特登搭的士過嚟買㗎！我畀錢買完嘢唔緊要，等外賣你話要我等得耐都唔緊要，喂X！轉頭畀啲咁嘅嘢我？唔會啊？我都係想佢出嚟道個歉，交代一下，都好正常好合理啊？」面對店員指師傅尚未清楚哪個環節出錯，陳生反駁：「唔使理清唔清楚，我事實擺在面前，我唔會特登返去塞個膠袋入去，再特登跑返嚟搵你。」隨後水吧師傅現身，解釋剛才太忙沒看到，着他體諒一下，並說「我們打工的，你不要為難我們打工的」，事主形容此舉如同「情緒勒索」。陳小姐稱男友並非要為難對方，只要求合理交代，但對方隨後表示只能退回135元餐費，更稱不滿意就報警，最終雙方報警處理。

男友激動理論斥水吧師傅「情緒勒索」。(節目截圖)

事主嫌道歉欠誠意 激動反問：出咗人命點同家屬講

陳生對店方的處理手法大感不滿，指自己只希望對方「正常地道歉」，更激動反問：「如果真係有咩事，出咗人命嘅話，你會唔會咁樣同對方家屬講嘢？」陳小姐又指「你今次可以唔小心，唔代表你下次可以唔小心」。

事主嫌道歉欠誠意。(節目截圖)

店家認疏忽願退錢兼私下請食餐 無奈指事主影響生意

《東張西望》其後到涉事米線店了解，店員承認確有膠袋掉進飲品中，估計是師傅操作疏忽，不小心把膠袋塞進去並加上冰塊以致沒有察覺。店員強調當時已第一時間道歉，態度端正且並無逃避責任。對於為何未能和解，店員透露事主要求退回餐費及車費，自己並非領導，請示上級後已同意退回餐費，自己更提出「私下請佢食返個餐」，但事主依然不樂意。由於未能滿足事主要求，加上當時店內繁忙影響生意，經理又不在場，店員無奈下才建議交由警方處理。店家最後表示經理十分重視事件，涉事師傅必定會受到處罰，並透過鏡頭再次向陳生致歉：「真係好唔好意思，好希望你畀個機會畀我哋，下次再服務返你。」

店家認疏忽願退錢兼私下請食餐。(節目截圖)

網民唔buy事主直斥「西客」 嘲諷：使唔使跪地切腹

節目播出後，網民普遍不認同事主的做法，甚至認為他們無理取鬧，更直斥事主是「西客」。不少網民認為店家既已認錯兼願意賠錢，反問事主「咁你想點，講完一圈都唔知你想點」、「講真，除咗賠錢道歉都冇咩可以做」及「人地（哋）都講左（咗）唔小心，仲想點」。有網民更嘲諷道：「洗（使）唔洗跪地切腹」、「叫個水吧佬食左（咗）個袋佢」。

網民唔buy事主直斥「西客」。(網上截圖)

網民普遍不認同事主的做法，甚至認為他們無理取鬧。(網上截圖)

索賠車費兼報警捱轟 網民批浪費警力

另外，針對事主要求賠償車費及報警的做法，亦引來網民炮轟，有人直言「好憎啲人成日話賠車費」、「有錢攞咪算」，亦有人批評「人地都賠錢同SAY SOR，仲想人可以點，仲要報警浪費警力」。亦有網民笑言「加個幾蚊報東張，不如送佢一年免費食雲貴香」。

網民笑言「加個幾蚊報東張，不如送佢一年免費食雲貴香」。(網上截圖)

事主要求賠償車費及報警的做法，亦引來網民炮轟。(網上截圖)