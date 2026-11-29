TVB娛樂訪談節目《一周星星》，今晚（29日）一集請來圈中模範夫妻陳展鵬與單文柔（Phoebe）擔任嘉賓，接受主持王鎮泉訪問。以前甚少談私人事的展鵬，會於節目中激罕分享家庭生活。

陳展鵬與單文柔是圈中模範夫妻。

王鎮泉與展鵬認識多年,見證對方的蛻變。

激罕分享湊女經 對「小豬比」揀男友充滿信心

近期為遊戲節目《弊傢伙！有嘢唔見咗！》擔任主持的展鵬表示，過往雖曾主持不少綜藝節目，但遊戲節目卻是首次嘗試。不過他笑言充滿信心，平時亦會與女兒小豬比玩節目中的遊戲：「因為成日要諗遊戲畀個女玩。」問到將來會是一個怎樣的外父？展鵬一臉認真地指無論女兒日後遇上任何男生都沒問題，身旁的Phoebe即笑着搶答：「因為佢對個女好有信心，覺得個女揀男仔嘅眼光會好好。」每次提起「小豬比」，兩公婆都會滔滔不絕，更無時無刻大讚女兒聰明又重視親情，難掩做父母的驕傲。

陳展鵬覺得女兒揀男仔嘅眼光會好好。

一家三口。

成日要諗遊戲陪個女玩。

重溫2016港姐初相遇 笑言累老婆星途幻滅

於「獨家考古」環節，重溫了展鵬與單文柔首次相遇的片段，正是女方參加《2016香港小姐競選決賽》，展鵬則擔任評判。當時他已睇好Phoebe，更是他心目中其中一位「最上鏡小姐」。他笑言老婆加入TVB是想嘗試多元化發展：「點知試咗我，佢嘅星途就係咁幻滅咗。」至於兩人真正的緣分起點，Phoebe憶述某次在經理人帶領下認識其他藝人，期間與展鵬合照，並應對方要求傳回照片，由於當時兩人沒有交換電話號碼，Phoebe便透過IG Inbox傳送合照，自此漸漸熟絡。

單文柔選港姐時,陳展鵬已覺得她很漂亮。

單文柔選港姐時,陳展鵬已覺得她很漂亮。

山頂約會被偷拍遭屈放料 百分百信任令展鵬認定非娶不可

談到2017年3月，當時兩人感情剛萌芽、尚未公開戀情時，卻被傳媒拍得在山頂約會，男方當時因慌張倒車撞到採訪車。Phoebe坦言當時連「最Close」的朋友都不知道他們拍拖，面對外界質疑是她主動「放料」，令她不知所措，偏偏展鵬當時不在她身邊。展鵬重提此事感觸地說：「佢好信任我，但其實我都未遇過呢啲事，佢有一個禮拜係冇出街。」正正因為Phoebe在這段時間對他百分百信任，令展鵬認定她非娶不可：「好多嘢都係上天安排。」

陳展鵬罕提山頂秘戀遭偷拍。

陳展鵬罕提山頂秘戀遭偷拍。

節目中重溫兩人的結婚片段。

節目中重溫兩人的結婚片段。

親解《叛逃》跳天台經典場口 坦言最難過心理關口

節目會播出展鵬演出過的劇集精華片段，當中不得不提的是他拍《叛逃》跳天台的「經典場口」，劇中陳展鵬飾演沈志敖教官，與關禮傑的一場特訓對手戲，兩人相繼跨樓飛躍9.88米天台！他坦言拍攝時最難不是動作，而是心理關口：「因為唔合理。」不過他補充指拍攝當日才知場地出了問題，但因已動用了很多資源，故最後他亦專業地完成：「拍一場可能六位數，唯有靠剪接。」展鵬透露拍攝時加了一個小動作，令「不合理」變得較為合理，想知是什麼小動作？就要留意節目。王鎮泉表示曾訪問展鵬無數次，見證着對方的轉變，由從前拒談私人事，到現在樂於分享夫妻相處之道及湊女趣事。

展鵬坦言《叛逃》跳天台戲不合理，但作為專業演員亦要盡力去演。