蔡楓華昨日（28日）迎來66歲正日生日，特別重返母校長沙灣天主教英文中學出席活動，見證母校創下7,448隻「最多毛巾熊公仔」的世界紀錄。久違現身校園的蔡楓華獲全場師生起哄歡迎，昔日拍檔兼好友翁靜晶亦特意為他送上生日蛋糕，全場齊唱生日歌並播放其首本名曲《倩影》，氣氛熱鬧。他直言今年生日願望正是「紅館申請成功」，更豪言「粉身碎骨」都要奪得紅館檔期：「希望能夠再次上紅館，咁就證明自己係一個真真正正嘅一線歌手！」

蔡楓華昨日（28日）迎來66歲正日生日，特別重返母校長沙灣天主教英文中學出席活動，見證母校創下7,448隻「最多毛巾熊公仔」的世界紀錄。（fb@蔡楓華）

蔡楓華獲全場師生起哄歡迎，昔日拍檔兼好友翁靜晶亦特意為他送上生日蛋糕，全場齊唱生日歌並播放其首本名曲《倩影》，氣氛熱鬧。（fb@蔡楓華）

重返母校獲師弟妹熱烈歡迎 憶聲樂老師栽培感恩不已

蔡楓華一到場即引來全場師生起哄，大叫「師兄」、「好靚仔」、「我係你fans」，蔡楓華亦不停揮手回應。他在台上致辭時感性表示：「大家好，小弟叫蔡楓華，我係1978年喺呢間學校畢業，好慚愧未能升讀中六中七，但我五年識到好多嘢，我能夠喺樂壇佔一席位，多謝聲樂老師教我唱歌，令我喺比賽中攞到好多獎。」活動結束後，蔡楓華一度急急腳步往停車場打算登車離開，負責接待傳媒的「蜥蝪仔」隨即上前遊說，甚至「喊咁口」仍未能打動他，直至一眾記者再三要求下，蔡楓華最終才肯停步受訪。

蔡楓華一到場即引來全場師生起哄，大叫「師兄」、「好靚仔」、「我係你fans」，蔡楓華亦不停揮手回應。（fb@翁靜晶）

蔡楓華一度拒絕受訪，後來經記者再三要求終於答應。（fb@蔡楓華）

自封「學校之寶」迷倒女生 爆數學肥佬錯失升大學機會

談及重返母校感受，蔡楓華笑言最失望是沒有校長室鎖匙，未能入內親眼欣賞自己讀書時贏得的獎座。他回憶當年曾在校內歌唱比賽中文組及意大利歌曲項目屢獲冠軍，又自爆雖然讀男校，但當年穿搭相當前衛，參考溫拿造型，留長髮兼著鬆糕鞋，迷倒不少隔籬學校的女學生，雖然犯校規，但因為是校內「風頭躉」兼「學校之寶」，因此待遇與別不同：「我係學校之寶嚟，我嘅待遇好好多！」不過最終他因數學科不合格而無緣升讀中六中七：「本來我係直接升讀中六中七，然後去HKU，但因為Maths唔合格，校長就希望我重讀中五，我話唔好，費事嘥咗青春時間，咪去咗新法書院。」

他回憶當年曾在校內歌唱比賽中文組及意大利歌曲項目屢獲殊榮，直認是校內「風頭躉」兼「學校之寶」，待遇與別不同：「我係學校之寶嚟，我嘅待遇好好多！」（fb@翁靜晶）

申請2027年10月紅館檔期被拒 再入紙爭11月檔期

蔡楓華早前獲好友翁靜晶邀請登上網上節目《危險人物2.0之楓華奇案》合體，講到多年來紅館之路絕不容易，但翁靜晶就公開承諾，願出資100萬港元力撐他重踏舞台，一圓其心願。蔡楓華日前發文透露最新入紙情況，指本月初入紙申請2027年10月紅館檔期，惜不獲批核，令他怒斥「心中難免充滿憤怒和不公」，隨即宣布再接再厲入紙搶2027年11月檔期。

蔡楓華日前發文透露最新入紙情況，指本月初入紙申請2027年10月紅館檔期，惜不獲批核，令他怒斥「心中難免充滿憤怒和不公」，隨即宣布再接再厲入紙搶2027年11月檔期。（fb@蔡楓華）

誓奪紅館檔期證明一線歌手地位 自爆資金雄厚：唔好講錢

受訪時被問及申請紅館失利，蔡楓華揚言會一直申請直至成功為止，而這亦是他的生日願望：「總之粉身碎骨，我都要攞到個期！（記者：揀11月因為生日？）唔係唔係，我自己想喺紅磡體育館再做我嘅演唱會，呢次唔係心願，希望能夠再次上紅館，咁就證明自己係一個真真正正嘅一線歌手！」他透露自己多次上過紅館，攞獎、表演、做嘉賓都試過，2012年也舉行紅館個唱。至於翁靜晶承諾出資七位數贊助，蔡楓華即擺手避談：「唔好講錢呢樣嘢好唔好？總之話俾你聽，資金非常雄厚，總之唔會擔心資金嘅問題，而家最重要批到張紙！」他亦透露，現時已有具豐富紅館經驗的專業團隊籌備，保證製作絕不馬虎，至於會否考慮跟其他人合作增加申請成功率，他不抗拒，但則希望主導權在自己手上。他指在紅館演唱冇難度，但就自嘲是「舞林敗類」，只懂唱歌不懂跳舞，被問到一旦成功圓夢踏上紅館會否挑戰跳舞時，即尷尬笑回：「試吓啦！」

受訪時被問及申請紅館失利，蔡楓華揚言會一直申請直至成功為止：「總之粉身碎骨，我都要攞到個期！我就想喺紅磡體育館再做我嘅演唱會，呢次唔係心願，希望能夠再次上紅館，咁就證明自己係一個真真正正嘅一線歌手！」（fb@蔡楓華）

翁靜晶早前在節目上承諾出資七位數贊助其紅館演唱會，但蔡楓華聞言避談：「唔好講錢呢樣嘢好唔好？總之話俾你聽，資金非常雄厚，我哋係唔會擔心資金嘅問題！」（YouTube@危險人物）

遭質疑票房號召力難撐紅館 反駁：10萬人買飛可爆五六場

近年蔡楓華多於荃灣大會堂舉行規模較小的演唱會，外界因而質疑其號召力能否應付過萬座位的紅館。蔡楓華聞言即澄清，指不同場地座位數量不能直接比較：「呢樣嘢我想有少少澄清，就算10萬人買飛呢，荃灣都係坐得1,420人，兩場夾埋即係二千幾人，但如果10萬人買紅館，咁我話畀你聽，嗰度可以爆到五、六場，咁所以你要明白，唔可以用呢樣嘢嚟衡量，所以係錯誤嘅！」他又重申：「我年紀都唔細，希望能夠再踏紅館。」不過蔡楓華坦言不會為報道生氣，只會嬲紅館不批檔期：「我只係覺得我自己冇用、我自己無能，呢啲唔關事，我唔會嬲嘅，我係好開心你見唔見到？（記者：係咪申請到成功為止？）係！一定一定！」至於計劃在紅館開多少場，他稱是商業秘密：「批咗場先講啦」。