韓國人氣女團aespa隊長Karina（劉知珉）憑藉168cm的高挑身形、如AI般精緻的完美五官、以及傲人曲線，在全球收穫超高人氣，更是不少男士心中的「女神」。近日，aespa在韓國舉行兩場出道6周年粉絲見面會「2026 aespa FAN MEETING 'ae想念MY'」，4位成員於首場演出中與粉絲提早過聖誕，化身聖誕女神演繹《KISS N TELL》一曲，當中Karina的低胸聖誕造型極為搶鏡，簡直震撼網民眼球，相關「直拍」片段在社交平台洗版。

近日，aespa在韓國舉行兩場出道6周年粉絲見面會「2026 aespa FAN MEETING 'ae想念MY'」。（IG@aespa_official）

四位成員化身「聖誕女神」，非常吸睛。（IG@aespa_official）

酒紅色低胸聖誕戰衣 盡顯玲瓏浮凸身材

從網上瘋傳的舞台直拍片段可見，Karina當晚留着一頭烏黑長直髮，頭上佩戴着紅白相間的可愛兔耳頭箍，造型既俏皮又帶點性感。她身穿一襲酒紅色絲絨質地的聖誕女郎連身短裙，露肩設計大曬白滑香肩與迷人鎖骨，而低胸剪裁更將其玲瓏浮凸的傲人上圍表露無遺。此外，連身裙的束腰設計配合荷葉邊短裙擺，加上腳踏一雙黑色長靴，完美展現出她的逆天大長腿與黃金比例身材。

Karina化身性感女神的直拍片，在網上瘋傳。（IG@mmp_wony）

好有動感！（IG@mmp_wony）

甜美、性感於一身。（IG@mmp_wony）

網民激讚：根本人間仙女

在演繹《KISS N TELL》期間，Karina在台上落力跳唱，且「動感度」十足，傲人上圍更隨着音樂節奏跌蕩，畫面相當噴血。她亦展現出極強的舞台表現力，在短短約20秒的片段中便切換了多個神情，時而對著鏡頭展露甜美燦爛的笑容，時而放電撩人，當她轉身側面扭動時更展現出驚人的S型曲線，純欲感爆棚，震撼一眾網民眼球，紛紛被Karina的神顏與身材俘虜，高呼：「Oh my god」、「這造型太犯規！」、「没有缺點的女生，要顏值有，要身材有」、「完全被美到了」、「根本人間仙女」，群情洶湧。

這個側身「不得了」。（IG@mmp_wony）

舞姿撩人。（IG@mmp_wony）