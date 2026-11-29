星級名廚周中師傅於2006年憑無綫經典節目《美女廚房》擔任評判成功入屋，他風趣幽默的作風以及抵死啜核的金句更是深受觀眾喜愛。周中師傅在2013年確診患上末期腎衰竭，曾透露是因為刷牙時發現雙手會不自覺顫抖，求醫後才驚悉患病。周中師傅為了健康便下定決心戒煙戒酒，又嚴格控制飲食。他選擇了「自動腹膜透析」(俗稱「洗肚」) 的治療方式以維持正常生活，以樂觀積極的態度對抗病魔。

周中師傅於2006年憑無綫經典節目《美女廚房》擔任評判成功入屋，他風趣幽默的作風以及抵死啜核的金句更是深受觀眾喜愛。（節目畫面）

周中師傅近況曝光

日前（27日）有網民在Threads分享了一張與周中的合照，曝光了周中近年鮮有公開露面的近況。網民同事上載了當年《美女廚房》的畫面影片，留言：「周中師傅，永遠都咁風趣幽默，美女廚房『食咗先講』，我哋一齊研究新菜式」。雖然未有透露照片何時拍攝，但周中師傅站在酒樓的洋酒玻璃櫃前，還有提到兩人一起研究新菜式，估計是最近拍攝的照片。

周中師傅近況曝光。（Threads）

周中精神飽滿狀態極佳

從照片可見，周中穿上深藍色外套，年近八旬的他標誌性的濃密眉毛變得雪白，但雙頰較過往飽滿圓潤，精神抖擻，狀態極佳。有不少網民看到照片後，都表示勾起無限回憶，更搞笑指周中樣貌比以前更慈祥順眼。