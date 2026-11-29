無綫花旦張曦雯（Kelly）向來是圈中愛狗之人，惟日前她上載帶同愛犬柴犬「Nala」到銅鑼灣一間寵物友善餐廳聚餐的短片後，意外觸發公關災難！有眼利網民質疑她直接將印有餐廳商標的白色瓷碟放在椅子上讓愛犬舔食，引起大批網民猛烈抨擊及質疑衞生問題。事件發酵後，張曦雯今日（29日）急急在Instagram限時動態發聲明致歉，承認事件完全是自己作為狗主的責任及個人一時疏忽，並承諾日後絕不再犯。

張曦雯（資料圖片/盧振輝攝）

IG限動發聲明急補鑊 向餐廳食客致歉：絕不再犯

面對鋪天蓋地的負評，張曦雯今日（29日）在IG Story以黑字白底貼出道歉聲明，坦言對影片中的不恰當行為深感抱歉，並承諾日後會嚴格遵守寵物友善場所的守則。

張曦雯全文如下：「對於日前上載的影片中不恰當的行為及引起衞生方面的疑慮，我深感抱歉。事件完全是我作為狗主的責任，係我個人一時疏忽，對此我衷心向受影響的餐廳、食客及大眾致歉。日後我會嚴格遵守寵物友善場所的守則，絕不再犯。謝謝大家的提醒與包容。」

張曦雯用餐廳碟餵狗惹風波。（IG@kelllycheung）

今日IG Story發聲明道歉。（IG@kelllycheung）

分享週末聚餐短片出事 疑用餐廳瓷碟餵愛犬遭狠批

事緣張曦雯近日在Instagram分享一條週末外出短片，並寫道：「Have a good weekend everyone ❤️ had a girls’ day out」。片中見她帶着柴犬「Nala」與友人到銅鑼灣一間寵物友善餐廳的露天座位聚會歎美食，原本一派寫意，豈料卻被眼利網民發現片中一幕出現疑似欠公德的舉動。

有網民隨即在社交平台 Threads 截圖發文，質疑張曦雯竟然直接把印有餐廳商標的白色瓷碟放在椅子上，任由愛犬大口舔食碟上醬汁。事件迅速掀起軒然大波，大批網民怒斥其舉動缺乏公德心，更直指「錯嘅係主人」。隨着輿論持續發酵，甚至有網民引述食環署規例質疑其涉嫌違規，張曦雯最終於今日公開道歉以平息風波。

TVB花旦張曦雯近日帶同愛犬與友人到餐廳聚會，卻因疑似使用餐廳瓷碟餵狗而捲入衞生風波。（IG@kelllycheung）

朱韻韻亦伸手拿取食物餵狗，兩人與柴犬互動頻頻。（IG@kelllycheung）

期間張曦雯用手拿起碟中食物餵飼坐在身旁的愛犬。（IG截圖）

瓷碟任狗舔食惹衞生爭議

從張曦雯分享的影片可見，她與女性友人坐在餐廳露天座位，面前擺放着印有餐廳字樣的白色瓷碟。期間愛犬柴犬坐在餐桌旁的椅子上，張曦雯與友人輪流用手拿起碟上食物餵食愛犬。更惹起爭議的是，影片尾段清晰拍到該隻印有餐廳商標的白色瓷碟被直接放在綠色椅子上，柴犬正低頭大口舔食碟上的黃色醬汁。

拍到印有餐廳字樣的白色瓷碟被直接放在椅子上，讓柴犬低頭舔食碟上醬汁。（IG截圖）

與餐廳碟如出一轍！（IG照片）