現年27歲、前TVB童星出身的港隊男子花劍運動員吳諾弘（Lawrence），去年在粵港澳全運會表現出色，昨日（28日）出席2026年度勳銜頒授典禮，獲行政長官李家超親手頒授「行政長官社區服務獎狀」。吳媽媽難掩以囝囝為榮的喜悅，在IG晒出多張禮賓府合照更感性形容為「金色記憶球」，相反主角吳諾弘本人作風卻極度低調，僅在IG Story轉發領獎帖文！

吳諾弘代表香港參加奧運男子花劍團體賽。（資料圖片/葉志明攝）

前TVB童星出身的港隊男子花劍運動員吳諾弘（Lawrence），獲頒授「行政長官社區服務獎狀」。（資料圖片/葉志明攝）

前TVB童星出身的港隊男子花劍運動員吳諾弘（Lawrence），獲頒授「行政長官社區服務獎狀」。（資料圖片/高詩琦攝）

男子花劍團體賽事的四人香港代表包括（左起）蔡俊彥、男子花劍奧運金牌得主張家朗、吳諾弘及張小倫。（FIE Facebook專頁）

教練Gregory Koenig（左起）、吳諾弘、張家朗、梁千雨、蔡俊彥、教練Zomparelli Maurizio。（資料圖片/梁鵬威攝）

吳媽媽晒禮賓府合照以子為榮 吳諾弘低調僅限動轉發

從吳媽媽在IG分享的照片可見，身穿灰色西裝褸配白恤衫、黑色領呔及黑西褲的吳諾弘，在區徽前從行政長官李家超手中接過「行政長官社區服務獎狀」，獎狀寫上表揚「吳諾弘先生在第十五屆全國運動會的劍擊比賽中表現出色，殊堪嘉許」。

吳媽媽不但分享了兒子在禮賓府正門獨照，更晒出母子二人在禮賓府樓梯齊齊捧着獎狀的溫馨合照，並甜蜜留言：「金色記憶球🥰🥰🥰Ng Lok Wang Lawrence 吳諾弘 Lawrence Ng」。 相比媽媽大方報喜，主角吳諾弘本人卻非常低調，未有在IG正式發文，僅在IG Story轉發「@team_hku」的恭賀帖文，簡單分享領獎一刻。

吳諾弘在禮賓府從行政長官李家超手中接過獎狀，表揚他在第十五屆全運會的出色表現。（ig@wing.wingyu）

吳諾弘在禮賓府從行政長官李家超手中接過獎狀，表揚他在第十五屆全運會的出色表現。（ig@wing.wingyu）

吳媽媽在IG分享多張禮賓府威水相，當中母子二人在樓梯齊齊拿着獎狀合照，難掩以囝囝為榮的喜悅。（ig@wing.wingyu）

吳媽媽以子為榮：「金色記憶球」。（ig@wing.wingyu）

吳諾弘本人作風極為低調，僅在IG Story轉發「@team_hku」的恭賀帖文，簡單分享領獎一刻。（ig@lawrenceng_1999）

6歲童星拍過多套經典劇 曾任劍擊指導「重返」TVB

吳諾弘自6歲起便入行做童星，曾參演多部深入民心的無綫經典劇集，包括《酒店風雲》、《宮心計》、《On Call 36小時》及《巨輪》等，而其最後一套亮相的劇集則是2015年播出的《四個女仔三個BAR》。當時他受訪明言自己志不在娛樂圈，決定不會再做藝人。雖然不再拍劇，但吳諾弘其後曾以「劍擊指導」身份「重返」TVB，在劇集《是咁的，法官閣下》中指導黃智賢與關禮傑於終審法院大樓門前拍攝格劍戲份。當時他大晒與黃智賢的合照，並寫道：「第一次以指導身分參與TVB製作。」昔日小童星長大後指導兩位前輩演戲，令人津津樂道。

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啟基、男拔學霸劍手 中五休學追夢踏上奧運舞台

吳諾弘從小文武雙全，小學就讀以劍擊隊聞名的啟基學校，小二開始學劍、小三已出戰學界賽事，小四至小六更三度蟬聯全港小學學界個人花劍冠軍！2012年他成功考入傳統名校拔萃男書院，屢次代表學校在學界賽奪獎，並經常隨港隊四出征戰。不過，他在中五時考慮到運動員黃金時期短暫，毅然決定休學轉為全職運動員，全力向劍擊夢進發，最終成功入選港隊出戰東京奧運，在男子花劍團體賽中與奧運金牌得主張家朗並肩作戰，憑出色表現人氣急升，徹底撇去昔日稚氣童星形象。

吳諾弘（右）新高173cm，與193cm高的張家朗（中）相差20cm。（Instagram：@lawrenceng_1999）

好可愛啊！！（Instagram：@gregkoenig_hk）

授勳名單466人上榜 13名港隊運動員獲嘉許

特區政府年度授勳典禮昨日（28日）於禮賓府舉行，共有466人獲頒授勳銜及嘉獎，當中共有13名香港運動員因去年在粵港澳全運會奪得9金2銀8銅的歷史佳績而榜上有名。其中，去年連奪大獎賽上海站、亞錦賽及世錦賽冠軍、一度高踞世界第一並助港隊摘下全運會團體賽金牌的男子花劍主將蔡俊彥，以及在全運會勇奪女子個人公路賽、女子全能賽及女子麥迪遜賽三金的「小女車神」李思穎，雙雙獲頒授「榮譽勳章」。至於獲頒「行政長官社區服務獎狀」的則共有11名運動員，除了男子花劍好手吳諾弘與梁千雨外，還包括單車的梁穎儀、帆船的貝俊龍，以及欖球的于力仁、白龍、芮飛、拜恩菲立斯、拜恩塞巴、麥浚勇與華將房傑鋒。