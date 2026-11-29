方力申（小方）上周（21日）完成《方力申港澳慈善游2026》壯舉，由香港出發游水去澳門，最終以8小時37分24秒創下「香港至澳門游泳用時最短（男性）」健力士世界紀錄，獲全城激讚「真男人天花板」、「贏咗99.9%人」等！事隔一星期，方力申今日（29日）再於社交平台上載多張挑戰當日的花絮相，撰長文剖白心聲，透露目前身體已完全恢復，直言：「冇諗過今次有咁多正面嘅評論。（大家都戥我呢個46歲嘅中年人辛苦。）」最後他特別晒出一張印有「21-11-2026」的澳門入境紙，自豪表示：「我一定要好好保存呢一張入境紙，2026年11月21日，我係從香港游水到澳門嘅！」而他日前受訪時亦透露，這張入境紙是職員特地搬電腦、印刷機等去到他上岸的地方列印，之後更跟他說：「嗱，方生，恭喜你！」

方力申（小方）上周（21日）完成《方力申港澳慈善游2026》壯舉，由香港出發游水去澳門。

方力申（小方）上周（21日）完成《方力申港澳慈善游2026》壯舉，由香港出發游水去澳門。（IG@ alexfongliksun）

長文訴心聲指遇大浪低溫肌肉僵硬 感動善款超標兼獲全城激讚

方力申當日於大澳落水出發，在獨木舟團隊護航下乘風破浪，游至表情痛苦仍咬緊牙關撐下去；上岸一刻，妻子葉萱（Maple）抱著愛女與家人在沙灘迎接，一家人拉起「挑戰成功！」橫額歡迎小方登陸，場面溫馨。事隔一周，小方透露身體已完全恢復，坦承：「辛苦嘅嘢唔喺度講太多，我冇諗過今次短過7年前10公里都會咁辛苦，冇諗過浪咁大，冇諗過突然間水溫變到咁凍，冇諗過我啲肌肉硬到痛；但係我更加冇諗過善款會超越目標，亦都冇諗過今次有咁多正面嘅評論。（大家都戥我呢個46歲嘅中年人辛苦。）」

方力申當日於大澳落水出發，全程冇停過游足近9個鐘！（IG@ alexfongliksun）

上岸一刻，妻子葉萱（Maple）抱著愛女與家人在沙灘迎接，Maple更感動落淚。（IG@ alexfongliksun）

一家人拉起「挑戰成功！」橫額歡迎小方登陸，場面溫馨。（IG@ alexfongliksun）

事隔一周，小方透露身體已完全恢復，坦承：「辛苦嘅嘢唔喺度講太多，我冇諗過今次短過7年前10公里都會咁辛苦。」（IG@ alexfongliksun）

小方又說：「冇諗過浪咁大，冇諗過突然間水溫變到咁凍，冇諗過我啲肌肉硬到痛；但係我更加冇諗過善款會超越目標，亦都冇諗過今次有咁多正面嘅評論。」（IG@ alexfongliksun）

獨木舟團隊頂寒風護航近9小時 感激幕後功臣無私付出

方力申在文中不忘逐一感謝所有幕後功臣，透露當日眾人清晨舟車勞頓入大澳送他出發，個個都辛苦，又說：「坐車入嚟咁遠嘅大澳碼頭送我出發，有暈車嘅；上船支持有暈浪嘅，有凍病嘅，有吹親嘅，獨木舟兄弟們個個划足9個鐘，凍到頭痛。」他又感謝同事、親朋好友、fans、支持機構、贊助商等等：「我要多謝大家，喺呢幾個月嚟，其實我淨顧住我游水嘅部份，關於籌款、宣傳、活動安排等等，我基本上冇參與過，因為我信任大家，知道我哋目標一致，你哋會令我會好安心咁盡力去游。多謝所有捐款嘅你哋。」此外，小方亦特別鳴謝他上水後舉行的《浪接浪港澳群星音樂會》的台前幕後，指大家全部出心出力，音樂會所有收益更不扣除成本全數捐出：「兩個活動成就一件好事，既幫助各受惠機構之餘，又攜手發放正能量，激勵大家，感激，感恩。」

方力申在文中不忘逐一感謝所有幕後功臣，透露當日眾人清晨舟車勞頓入大澳送他出發，個個都辛苦，又說：「坐車入嚟咁遠嘅大澳碼頭送我出發，有暈車嘅；上船支持有暈浪嘅，有凍病嘅，有吹親嘅，獨木舟兄弟們個個划足9個鐘，凍到頭痛。」他感謝眾人打點好一切，讓他能專心游水。（IG@ alexfongliksun）

小方亦特別鳴謝他上水後舉行的《浪接浪港澳群星音樂會》的台前幕後，指大家全部出心出力，音樂會所有收益更不扣除成本全數捐出：「兩個活動成就一件好事，既幫助各受惠機構之餘，又攜手發放正能量，激勵大家，感激，感恩。」（IG@ alexfongliksun）

澳門入境職員特設電腦現場印入境紙 自豪：我游水到澳門嘅

在一眾花絮照中，最吸睛莫過於最後一張「澳門特別行政區治安警察局逗留許可」入境標籤，上面清楚印有「FONG LIK SUN」及入境日期「21-11-2026」。小方在文末特意為這張具歷史意義的憑條留下一筆：「最後我一定要好好保存呢一張入境紙，2026年11月21日，我係從香港游水到澳門嘅！」而日前他接受強尼和KevinBoy的《巴打圍爐》訪問時，就透露這張入境紙如何誕生，KB笑言睇新聞見到小方是「偷渡」冇過關，小方就說：「嗰個唔係新聞嚟，係假嘅，就係真係有入境處阿Sir，真係開張枱，特登過嚟插部電腦，有印紙仔嗰部機，噠噠噠，有張紙仔，『嗱，方生，恭喜你！』就畀咗身份證同紙仔我，咁我先去沖涼。」強尼聽完之後，更建議可以鑲起入境紙留紀念。而今次小方的帖文下，不少藝人如陳自瑤、關智斌、劉浩龍、陳慧敏等，都大讚小方好犀利，以他為榮。

方力申特別大晒入境紙，上面清楚印有「FONG LIK SUN」及入境日期「21-11-2026」，他表示：「最後我一定要好好保存呢一張入境紙，2026年11月21日，我係從香港游水到澳門嘅！」（IG@ alexfongliksun）