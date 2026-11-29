TVB節目《東張西望》今日（29日）播出周志文與周志康的演唱會片段，當晚周志康更獲全家人總動員撐場，場面相當溫馨。除了大女上台與周志康跳舞成為「最強嘉賓」外，周志康太太更驚喜現身打鼓，成功「搞喊」老公，連細女亦在旁負責遞紙巾。

當晚周志康更獲全家人總動員撐場。(節目截圖)

大女上台與周志康跳舞成為「最強嘉賓」。(節目截圖)

周志文落寞感嘆「幾時到我」 台下起哄大叫求婚及Moon

面對弟弟一家在台上大晒幸福，身旁的周志文頓時顯得有點落寞，更不禁感嘆：「幾咁甜蜜嘅一家人，媽媽打鼓，姐姐跳舞，妹妹遞紙巾……幾時到我呢？」結果此話一出，台下觀眾即起哄大叫「求婚」及「Moon」（緋聞女友劉佩玥英文名）。

周志文落寞感嘆「幾時到我」，台下即起哄大叫求婚。(節目截圖)

慶功宴裝傻稱要有對象 姪女Emma衝口而出大爆「有！」

演唱會完美落幕後，兩兄弟在慶功宴接受《東張西望》訪問。當被「東張女神」鄧凱文問到周志文有否聽到台下大叫「求婚」時，周志文即裝作不知情笑稱：「真係㗎？咁似虛構嘅嘢。」並指總要有個對象才行。豈料身旁的周志康女兒Emma突然「衝口而出」大爆：「有！」令全場即時起哄。

周志文姪女Emma差點衝口而出。(節目截圖)

周志文急掩嘴防漏口風 鄧凱文追問「姓劉姐姐」遭轉移話題

鄧凱文見狀隨即追問對象是誰，Emma更天真反問一句「講得咩？」差點漏了口風，周志文更作狀掩著Emma的嘴，眾人即笑言：「佢問講得咩，即係唔講得」。鄧凱文更乘機追問：「嗰個姐姐係咪姓劉嘅？」周志康見狀急忙護駕笑指：「做咩逼迫個小朋友。」最後周志文順勢轉移話題，笑稱：「我真係聽唔到嘅，所以唯有搞多場，嗌多次，咁到時可能聽到嘅。如果聽唔到大家再提我囉。」

周志文急掩嘴防漏口風。(節目截圖)