TVB節目《女神配對計劃2》中，「女神」俞可程（Kanis）因捲入疑秘戀TVB導演的「假單身」風波，其後澄清傳聞不實但為免轉移焦點而宣布退出節目，作為她唯一一位「求愛勇者」的侯建民（Zico），在節目中剖白得悉事件及決定離開後的感受。

「女神」俞可程（Kanis）因爆出秘戀導演及退出節目，「求愛勇者」的侯建民（Zico），在節目中剖白得悉事件及決定離開後的感受。(節目截圖)

見報道嚇到腦海一片空白 俞可程致歉否認拍拖

被問到看到報道後的反應，Zico坦言當下難以消化：「其實當我見到個報道出街之後，第一時間嘅反應係冇反應，我畀唔到反應，真係個腦一片空白。」他又透露事後曾與Kanis交流，對方亦有向他交代：「佢同我講sorry啦，佢冇同我講佢出面都有追求者，但係唔係男女朋友嘅關係。」

被問到看到報道後的反應，Zico坦言當下難以消化。(節目截圖)

俞可程向Zico致歉否認拍拖。(節目截圖)

拒轉追其他女神表明去意 堅信對方唔係假但反思冇火花

節目組表示原本賽制並沒有限制「求愛勇者」只能追求一位女神，詢問Zico在Kanis退出後的想法，但Zico表明去意已決：「其實佢退出咗個節目之後，我留喺度都冇意思，同我之前講過嘅一樣，因為我由始至終都係揀佢。其實我都冇後悔揀過佢，我係好投入去同佢一齊經歷發生嘅事情，所以我唔會諗佢嗰個人係假，我一定會諗佢係真先至會咁做。」不過他亦曾反思：「同佢好似冇乜火花，係咪其實我同佢真係唔夾呢？」

侯建民拒轉追其他女神表明去意。(節目截圖)

豁達嘆今次經歷「苦苦哋」 大方祝福俞可程好好行落去

談到參加節目的收穫，Zico認為自己最大的改變是變得外向及多話了少少，並豁達表示：「人生唔會永遠都順㗎嘛，人生就係甜酸苦辣都要試吓，可能我今次真係苦苦哋、酸酸哋，我希望下次會真係甜少少。」最後被問到有甚麼想跟Kanis說，他亦大方送上祝福：「始終佢都仲係好年青，希望佢可以之後好好地行落去。」

侯建民豁達嘆今次經歷「苦苦哋」。(節目截圖)