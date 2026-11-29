歌手梁詠琪（Gigi）演唱會迎來尾場演出，全場氣氛熱烈。除了一連串經典金曲引起全場大合唱外，Gigi的家人亦總動員現身力撐，成為全晚另一大焦點。愛女Sofia繼續擔任伴舞嘉賓；而在台下觀眾席支持愛妻的西班牙籍老公Sergio，更意外成為場內的「第二個景點」，深受歌迷歡迎。

歌手梁詠琪（Gigi）一連3場的演唱會《LOVE GiGi 愛自己世界巡迴演唱會》今晚（29日）正式來到尾場（盧振輝攝）

愛女Sofia繼續伴舞 母女同台溫馨滿瀉

在演出中，Gigi的寶貝女Sofia延續前兩場，踏上舞台為媽媽伴舞。母女二人在台上默契十足，Sofia毫不怯場，贏得全場觀眾熱烈掌聲與歡呼。

梁詠琪與囡囡Sofia跳舞。（盧振輝攝）

Sofia年僅11歲已遺傳母親的大長腿。（盧振輝攝）

老公Sergio台下變「人肉佈景板」 來者不拒超親民

愛女台上伴舞，原本在台下低調欣賞老婆演出的Sergio，在快歌環節卻迅速被眼尖的歌迷認出，瞬間成為全場「第二個景點」，不少觀眾紛紛走到Sergio身邊舉機要求自拍，面對歌迷的熱情包圍，Sergio全程保持燦爛笑容，更俯身配合大家鏡頭，展現極高親和力，有求必應。

在握手環節更發生爆趣一幕，Gigi在台上與前排觀眾近距離互動期間，發現歌迷不僅熱情地向她伸手，連台下的Sergio亦「集郵」握手，完全融入粉絲當中。Gigi在台上不禁失笑，對著咪高峰搞笑大喊：「喂，我老公都握，咩事呀！」此話一出即時引爆全場笑聲，亦足見夫妻二人愛得甜蜜。

Gigi老公Sergio在台下低調欣賞老婆演出。（盧振輝攝）

Sergio與囡囡sofia。（盧振輝攝）

Sergio與囡囡sofia傾偈（盧振輝攝）

Sergio跟隨音樂起舞。（盧振輝攝）

不少觀眾紛紛走到Sergio身邊舉機要求自拍，面對歌迷的熱情包圍，Sergio全程保持燦爛笑容，更俯身配合大家鏡頭，展現極高親和力，有求必應。 （盧振輝攝）