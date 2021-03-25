新疆棉花│楊冪迪麗熱巴等多位藝人抵制品牌　發聲明表示終止合作

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-25 21:41

日前，因H&M集團（Hennes & Mauritz AB）在官網發布聲明，憑空指控新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視，更因此抵制新疆棉花，令網友震怒，而相關品牌的合作藝人也紛紛解約，表明個人立場。

H&M加入瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative, BCI）。（微博圖片）

繼黃軒、宋茜、王一博、譚松韻、陳偉霆相繼同H&M、NIKE、Tommy Hilfiger終止合作後，白敬亭、歐陽娜娜、張藝興也與converse終止合作；倪妮、井柏然、王源、雷佳音同UNIQLO解約；楊洋、李現、劉昊然、劉雯、古力娜扎、許光漢同PUMA終止合作；張藝興、許光漢、劉雨昕@THE9停止同Calvin Klevin合作；張子楓、孟美岐終止同New Balance合作；而最多明星解約的，要數adidas，包括楊冪、迪麗熱巴、陳奕迅、陳立農、彭于晏、王嘉爾、易烊千璽、Angelababy、鄧倫、宋妍霏、張鈞甯、丁禹兮、任敏、彭昱暢。

終止同adidas合作藝人：

+ 16 + 16 + 16

終止同Calvin Klevin合作藝人：

終止同PUMA合作藝人：

+ 6 + 6 + 6

終止同UNIQLO合作藝人：

+ 2 + 2 + 2

終止同converse合作藝人：