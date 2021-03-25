他來自江湖｜蕭笙先係客串中最大卡士　監製作品曾創收視神話

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-25 23:02

無綫（TVB）劇集《他來自江湖》（1989）最近在翡翠台深宵時段重播，除了一眾主演包括萬梓良、周星馳、吳孟達以及恬妞之外，連一眾客串角色亦星光熠熠，例如楊寶玲、張鳳妮、李力持及于楓等，不過講到最大卡士的，定非有「武俠劇一代宗師」之稱的蕭笙莫屬。

蕭笙在《他來自江湖》中飾演蕭笙，更是她一手提拔余姣（恬妞飾），帶她走進軍荷里活的伯樂。（截圖）

蕭笙有「武俠劇一代宗師」之稱，於2004年因肝癌惡化病逝，終年77歲。蕭笙在娛樂圈打滾超過30年，由粵語片時代開始，曾效力佳視、麗的、無綫、亞視，見證住電視界在香港發展最迅速的年代。蕭笙生前是非常熱衷武俠，更將武俠劇在電視圈發揚光大，例如1976年佳視的《射鵰英雄傳》和《神鵰俠侶》、1978年麗的電視的《浣花洗劍錄》、1982年TVB的《天龍八部之六脈神劍》、 《天龍八部之虛竹傳奇》以及劉德華版本《神鵰俠侶》等，全部都是他監製的作品。而且蕭笙亦成功透過武俠世界捧紅了無綫五虎，即劉德華、梁朝偉、湯鎮業、黃日華以及苗僑偉。

黃日華、湯鎮業於《天龍八部系列》中分別飾演虛竹和段譽，而梁朝偉亦有份客串；劉德華於《神鵰俠侶》飾演楊過；苗僑偉在《楚留香之蝙蝠傳奇》飾演楚留香。（myTV Super圖片 ）

蕭笙的兒子蕭智曾透露，父親效力TVB時期有兩部最滿意的作品，分別是黃日華與湯鎮業的《天龍八部》系列以及劉德華與陳玉蓮主演的《神鵰俠侶》。而《神鵰俠侶》在當年曾創下收視神話，據1983年的報章報道，當年《神鵰俠侶》的每集平均收視達62點成爲年度收視之冠，如換算為收看人口，即每集平均有300萬人收看，不過當時香港人口只有大約500萬，成為香港史上至今為止最多觀眾收看的連續劇。

劉德華與陳玉蓮主演的《神鵰俠侶》可謂膾炙人口，每晚約有6成香港人同時坐定定喺電視機面前煲劇，仲未計睇錄影帶嘅人。（劇照）

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