陳柏宇現身直播宣揚環保　與老婆身體力行教愛女：自己要識得點揀

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-03-26 21:15

今晚（26/3）適逢「地球一小時2021」，陳柏宇（Jason）及強尼現身大埔元洲仔參與網上直播，與大眾宣揚環保信息。期間Jason更唱出《哪兒》、《後排慶功宴》及《讚讚自己》，令網上觀眾大爆耳福。

陳柏宇及強尼現身大埔元洲仔，參與「地球一小時」網上直播。（陳順禎攝）

被問到這次選歌上的用意，Jason稱新歌在題材及風格上都不切合活動主題及環境氣氛，因此選擇演繹舊歌：「（選擇）《後排慶功宴》要多謝世界自然基金會（WWF）嘅同事帶出咁多環保嘅資訊，等我哋可以繼續喺地球上生活；《讚讚自己》咪表揚下自己對環保作出實際嘅行動。《哪兒》就係大會安排嘅，佢哋鍾意歌詞入面表達嘅信息。」談起今晚與大提琴手的合作，Jason喜歡在節奏輕快的歌曲上加入大提琴的效果，指日後可在其他現場演出再嘗試。

Jason指自己日常都會在飲食及生活上注重環保，例如關掉不必要的燈，避免使用即棄餐具、飲管、杯蓋等。被問到如何教導女兒Abigail環保信息時，Jason坦言要與老婆符曉薇（Leanne）從身教做起：「暫時都唔會喺佢身上講到『環保』呢個字眼，因為佢要做啲乜，用啲乜，其實都係我哋畀佢用，而唔係佢選擇去用。所以唔係話畀個女聽邊啲唔好用，反而係自己要識得點揀，咁佢嘅選擇自然就係一啲環保嘅選擇。」

Jason現時從身教做起，透過自己選擇協助愛女實踐環保生活。（陳順禎攝）

強尼讚阿妹Hailey主動為環保出力

同場的強尼將環保生活融入興趣，在晚上看電影時關掉家中燈光，既能更快投入劇情，又可以節省電費。他又特別提到同事岑樂怡（阿妹）及陳俞希（Hailey）在拍攝期間身體力行，實踐環保生活：「例如我哋劇組開工，佢會叫我哋唔好攞餐具，仲會帶埋餐具，抹好晒再畀我哋用，用完嘅飯盒仲會清理好之後再攞去回收。一個劇組入面有一、兩個呢啲人就得啦，佢哋會帶動其他人唔好意思唔跟住做。」