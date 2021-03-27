雙祥見｜阮兆祥為消災犯官非　彌敦道泊車搏炒牌：結果係事與願違

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-27 14:00

黎耀祥減磅主要主要以恰蛋、恰雞、恰菜及食療為主。(影片截圖)

黎耀祥先後為劇集《殺手》、《拳王》減磅，他在最新一集《雙祥見》提到同劇嘅張振朗及朱敏瀚使用較極端嘅方法減磅，例如於拍攝前進行脫水，於拍攝前的七天喝九公升的水份，然後每天遞減，盡量把身上多餘的雜質和鈉等可以儲水的物質排出體外，至拍攝前兩天便完全不喝水，讓身體完全消耗多餘的水分，這時便可以把身上的肌肉紋完全顯現出來。

黎耀祥與阮兆祥都相信風水。(影片截圖)

講完減肥，黎耀祥與阮兆祥講到風水命理。黎耀祥表示對風水深信不疑，因為他認為這是一門科學，但他認為個人努力也很緊要。「以前我住廣播道，諗緊搬定裝修好，有朋友介紹風水師，佢話廣播道係健康運，但財運、事業運就冇咩。」不過黎耀祥都不忘戴返個頭盔，指自己也是道聽途說，觀眾不要盡信。

阮兆祥為抵消犯官非，曾將車停泊在彌敦道。(影片截圖)

而阮兆祥每年也會去看流年，風水師曾說綠色旺他，於是他由門、床單、手機殼都用綠色，亦有風水師說他會犯官非，建議佢去消災。「原來犯官非可以係你借圖書遲還罰款或抄牌罰款，我於是車停喺彌敦道，我諗廿分鐘左右，都冇抄，結果我去圖書館借書。」