TVB記招惡搞姜濤惹FANS炮轟　馮盈盈自認鏡粉撲火：我係追星族

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-27 13:50

3月24日TVB舉行記者會，向外界介紹九大新綜藝節目，但記招上搵嚟鄧智堅以「薑蓉」身份，扮MIRROR主將姜濤，惹來大批姜糖不滿。有份出席記招嘅馮盈盈呢日馬上出POST撲火自認係「鏡粉」：「我努力撲緊Mirror演唱會飛。」

TVB日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會，搵嚟鄧智堅以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，惹起姜糖不滿。（影片截圖）

當日喺記者會上，鄧智堅以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，更跳住舞唱出《蒙著嘴說愛你》歌詞「So I say I love you」，麥美恩見狀便搞笑地說：「收聲啦！」而馮盈盈則說：「你夠膽嚟踩場？」連日來大批姜糖到各人社交網留言炮轟。

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馮盈盈27號中午貼出同姜濤合照企圖撲火：「呢個moment我要爆喇﹗其實我嘅真正身份係追星族，我一邊努力撲緊Mirror演唱會飛，一邊努力捍衛姜B喺我心目中嘅形象。嗰啲什麼姜蓉！？就算再扮得幾盞鬼，就算再向我姜B致敬，就算香港人再多幽默感，都接受唔到囉﹗今晚我實打多兩碗姜蓉撈飯食，咁先吞得落呢啖氣。無咩事嘅話我出番去撲飛，有無人有多3張Mirror演唱會飛俾我？我助手同佢朋友都想睇。#3張Thx #2018年12月13日第一次合照 #2019年4月19日再為你歡呼」

馮盈盈貼出18年與姜濤合照企圖撲火。（IG：@Crystalfyy）

點擊睇FYY同麥明詩以及當時仲好好感情嘅江嘉敏，一齊撐MIRROR演出嘅片段：