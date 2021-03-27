Emily Ratajkowski與Elsa Hosk產後相引爭議　網友：販賣女性焦慮

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-27 18:00

美國模特兒兼演員Emily Ratajkowski擁有多國血統，深邃的五官，豐滿的雙唇，帶有幾分異域風情。在懷孕期間，Emily大膽展示自己的孕肚與身材，獲得不少女性網友力讚，在本月初誕下BB後，她也大方分享哺乳照，看上去非常幸福。

Emily Ratajkowski大方分享哺乳照。（Instagram@emrata）

然而，在產後11日，Emily於個人品牌IG「Inamorata」上載了一張照片，相中的她身穿品牌套裝，豐滿的上圍若隱若現，腹部相當平坦，修身極速，令網友大為震驚，甚至懷疑是產前拍攝的照片，認為她營造了錯誤的女性形象，普通女性根本無可能在如此短的時間恢復到這樣的身材，因此Emily不應該將這個形象傳遞給大眾女性，會讓同在哺乳期的女性感到壓力。除此之外，去年4月誕下二胎的澳洲演員Claire Holt也對此Emily的照片感到厭惡，表示這會令其他女性對自己不滿等。

Emily產後11日曬相引網友不滿。（Instagram@inamoratawoman）

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無獨有偶，瑞典超模Elsa Hosk在2月中誕下女兒，在懷孕期間也經常曬孕肚，甚至大肚後都依稀可見馬甲線。近日，她在IG感慨孕期給身體帶來的變化：「胃部鬆弛的皮膚，仍然有小凸塊，這些不完美的小印記承載了9個月的生命，感激你，愛你」，文末還坦言自己之前一直對身材太苛刻，更配上一張露出上半身的照片。由相中看得出，Elsa的腹部確實比起以前凸小小，不過仍然可見馬甲線，因此引起網友質疑，究竟她的不完美在哪裡？明明毫無變化，認為她在販賣女性焦慮。而Elsa也回應其中一位網友，指凸塊有大有小，每個人都不同，但大家的體驗是一樣的。

Elsa孕肚依稀可見馬甲線。（Instagram@hoskelsa）

其實Emily同Elsa原本都是模特兒，對身材要求比普通人高純屬正常，也代表了個人的職業素養，且每個人的身體情況都不同，無必要同人比較，網友似乎有些矯枉過正。