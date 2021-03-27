鄧智堅惡搞姜濤被粉絲圍攻　IG稱會檢討：跟MIRROR部份成員是朋友

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-03-27 19:20

無綫（TVB）日前舉行「超級綜藝 隆重登場」記者會介紹《好聲好戲》、《星夢傳奇》等九套節目，而一眾藝員介紹《開心大綜藝》時，曾在《最緊要好玩》中扮鬼扮馬的鄧智堅便以「薑蓉」身份扮MIRROR主將姜濤，引起「姜糖」（姜濤粉絲專稱）不滿。

鄧智堅扮姜濤成追擊對象 IG遭「姜糖」洗版：以為好有話題性

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鄧智堅今日（27/3）便在Instagram出Post指自己會檢討：「收到大家的意見和感受。作為一個中坑，正因為身形、外貌、歌聲都與姜濤先生有很大分別，所以模仿了一個完全反差的造型，並無冒犯任何人之意圖。作為創作和表達上，我們需要再作檢討才能有所進步。」

鄧智堅被「姜糖」追擊。（Instagram/@erictangchikin）

鄧智堅又在帖文中寫道：「戲仿於世界各地源遠流長，通常都是取材於當代知名人士作對象。本想自嘲本人是『假歌手』及諷刺自己青春不再。不論我當初的出發點是怎樣，作為一個大叔要對自己的言行負責任，戲仿出來的效果，若然為任何人，帶來不適或不快，本人會作出檢討。自己跟MIRROR部份成員亦是朋友，大家一起在不同領域為香港演藝事業和觀眾努力，亦會互相勉勵。預祝姜濤及MIRROR成員演唱會成功，事業更上一層樓，並祝願大家身體健康。」