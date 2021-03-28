麥美恩打「薑蓉」被批冇品　姜濤粉絲湧入IG洗版：自己唔紅就算啦

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-28 15:45

上周三（24/3）舉行的TVB記者招待會中鬧出「惡搞姜濤」事件引起一連串公關災難，不但以「薑蓉」假扮姜濤的鄧智堅被網民怒斥不尊重人，主持人馮盈盈和林盛斌（Bob）因在旁加把嘴講「夠膽嚟踩場？打到你變姜蓉！」、「打佢！o趙佢！」而被狠批，昨日（27日）更在Instagram承認錯誤，並公開向姜濤道歉。然而，同樣是當日司儀一的麥美恩（Mayanne）卻未有任何表示，引起不少姜濤粉絲的不滿，紛紛湧入她的Instagram留言指責。

麥美恩當日擔任司儀。（VCG）

麥美恩當日在台上的行為亦收到巨大爭議，她在「薑蓉」登場之後突然從後方的人群中衝出來，大大力打落對方身上，並大聲叫對方「收聲啦！」，之後再將對方粗暴地推走迫他退場。雖然對方是「薑蓉」，但網民認為她這個行為有嘲諷姜濤的意思，態度亦非常不尊重。

麥美恩（粉色裙者）衝出來打假扮姜濤的鄧智堅。（網上圖片）

麥美恩再將對方粗暴地推走迫他退場。（網上圖片）

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廣大網民表示不能夠接受麥美恩當日的行為，紛紛湧到她的Instagram留言：「好無品」、「真係好唔識尊重」、「原來你咁冇禮貌」、「見到你又打人又叫人收聲，對你好感清零」、「曾經幾欣賞你，而家對你好失望」、「自己唔紅就算啦，笑個紅過你嘅人有意思咩？」，而至今麥美恩並沒有回應過今次事件。

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