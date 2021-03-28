入U靠父幹｜走後門入名牌大學被轟　網紅Olivia：唔Care學校教咩

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-28 20:00

2019年爆出的學校招生賄賂醜聞，牽涉美國多間世界頂尖學府，包括耶魯大學、南加州大學、史丹福大學等，亦有著名演員、律師、富豪、商人等涉案，消息震驚全球。Netflix紀錄片《入U靠父幹：大學收生醜聞》（Operation Varsity Blues: The College Admissions），詳細揭開這宗世紀騙案的犯罪過程。而當中涉案的星二代網紅更成為眾矢之的。

紀錄片由《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）的監製Chris Smith製作。（Netflix）

紀錄片揭露幕後主腦Rick Singer如何說服多位富豪客戶，在有利於權貴階級的教育制度中徇私舞弊。同時爆出富家子弟為了入讀名牌大學無所不用其極，還有美國名牌大學排名其實可能只是一場詐騙，讓所有努力讀書的學生感到不公。事件爆出後，擁有數百萬粉絲的人氣網紅Olivia Jade就被網民及粉絲砲轟，靠50萬美元（約389萬港元）偽造運動履歷，成功入讀南加州大學。

Olivia是演員Lori Loughlin和設計師Mossimo Giannulli的細女，在事件爆出前Olivia無論在YouTube或Instagram已經擁有數百萬粉絲，亦跟不少品牌合作推出時裝及化妝品系列。其父母為了讓Olivia跟姐姐Isabella Rose成功入讀南加州大學，而叫兩人坐在划艇機上擺姿勢拍照，然後扮成賽艇運動員靠偽造運動履歷來獲錄取入讀名牌大學。其後Olivia的高中輔導老師得悉此事後，向南加州大學招生組查詢後才讓事件曝光。

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收生醜聞爆出後，幕後主腦Rick Singer認罪並跟聯邦司法部合作，供出不少名人權貴的客戶，Olivia的母親Lori和父親Giannulli分別被判刑2個月及5個月，而Olivia跟姐姐亦退了學。有大批網民及粉絲翻看Olivia的YouTube片段，發現她於2018年經常在片段及社交媒體表示自己「我不知道自己會去上課幾次」、「不過我想要體驗遊戲和派對...我不是真的很在乎學業，你們知道的。」等言論激嬲一眾網民，留言砲轟她不知足之外，更反問「你知道有多少人想要進入這所大學嗎？」、「把你的學位讓給真正在乎學業的人吧！」、「等坐監啦你！」

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其實Olivia曾接受訪問時表示自己中四就已經不想念書，更指父母因為自己沒有大學學歷而很想她入讀大學。有學者表示爆出醜聞後，盡量都不會去怪責家長，要怪就怪創造這種體制的大學。如果大學沒有這種漏洞，沒有偏好富有家庭，就不會有這些誘惑存在。雖然醜聞震驚全球，但不會讓大學改變招生方式，反而讓大學比以往更加昂貴，更令人嚮往。