陳瀅慘被「透明口罩」壓扁蘋果肌勁突兀　N位藝人為見樣弄巧反拙

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-28 19:42

自從「透明口罩」的誕生，幕前藝人紛紛響應。話就話做幕前實力是緊要，但公開亮相的形象依然好重要，透明口罩可以助一眾在台上展現靚樣，聽落是藝人的褔音！不過結果卻是得不償失，透明口罩的防疫能力在推出初期已受到質疑，就連靚樣都慘被糟蹋，日前出席劇集《愛美愛狂想曲》宣傳活動的陳瀅就是最新的受害者，臉頰蘋果肌被擠壓非常突兀。

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先不論透明口罩的功能，但它卻曾經多次連累藝人的形象，甚至比戴上普通的外科口罩更加嚴重。首先，幕前工作節身處的場合基本上都會有強勁的燈光，再加上現場又會有大量人利用閃光得拍攝，透明口罩就會因為反光而變化出多種古怪效果；其次，由於透明口罩多為膠質，呼吸時的噴出的空氣很容就會在透明口罩上形成霧氣，早前ViuTV節目《克服他她它》中的一眾嘉賓和主持就是被透明口罩連累，更有觀眾直斥他們所佩戴的其實是「氧氣罩」，弄出不少笑話。

即睇「透明口罩」出事案例：

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