2021春季日劇︱28套陣容足本睇　主演卡士竟然「20年不變」？

撰文： 游大東 最後更新日期： 2021-04-01 09:30

話咁快又到4月，「春季日劇」經已準備就緒，滿足不同觀眾的喜好。數數手指，由晨間劇、黃金時段、深夜劇、周末劇、特別劇，合共有28套，相比上一季，今季的演出陣容亦更為吸引，當中最引起討論的幾套焦點劇集，包括16年後載譽歸來、阿部寬擔正的《東大特訓班2》（ドラゴン桜）、竹野內豐11年後再現富士「月9」的《第一刑事部的烏鴉》（イチケイのカラス），以及松隆子15年後再演富士劇集《大豆田十和子與三個前夫》（大豆田とわ子と三人の元夫）……咦？怎麼這些陣容好像時光倒流20年，將觀眾帶回千禧年？ 撰文：游大東

竹野內豐11年後再次亮相富士「月9」《第一刑事部的烏鴉》，女主角是史上最年輕的柏林影后的黑木華（2014年奪獎，當時她才24歲），講卡士，這一套的確吸引。（網上圖片）

《大豆田十和子與三個前夫》是今季必看的日劇，因為編劇是坂元裕二，亦因為有松隆子、松田龍平，以及岡田將生。（網上圖片）

相隔16年，《東大特訓班》終於推出續集，安排在TBS周日劇場播出，阿部寬再度飾演中學教師櫻木建二，跟長澤正美拍檔。（網上圖片）

也不想說出「青黃不接」四個字，畢竟今季擔正的藝人還有「十萬個勤力」的28歲菅田將暉（《短劇開始了》／コントが始まる）、「Yahoo!搜尋大獎2019」「人氣王」得主、24歲的橫濱流星（《盛裝打扮的戀愛是有理由的》／着飾る恋には理由があって）；還有還有，再一次以跳水作為題材的《DIVE!!》，由Johnny's事務所組合「HiHi Jets」的高橋優斗、井上瑞稀、作間龍斗演出，三人的年齡分別為21歲、20歲和18歲，名副其實是「小鮮肉」，而在《YURUCAMP 2》（ゆるキャン△2）主演的福原遙也不過是22歲，相當青春。

然而能夠引起電視台（看時段，《DIVE!!》和《YURUCAMP 2》都在凌晨播出）和日本媒體重視，繼而連帶香港這邊也要作報道的，依然是一班20年前已當主角的藝人，其中松隆子和竹野內豐早於「神劇」《悠長假期》（1996）碰頭，之後二人分別在《戀愛世紀》（1997）和《沙灘小子》（1997）擔正，來到2021年，電視台（兩套恰巧都是富士劇）仍舊邀請他們「上戰場」，即認為他們「作戰能力高」，能夠刺激收視，另一方面，竹野內豐又在改編東野圭吾的WOWOW懸疑劇《徬徨之刃》（さまよう刃）做主角，至於阿部寬，2000年在《圈套》（トリック）與仲間由紀惠雙主演，2021年的《東大特訓班2》繼續主角。

藝人的演出生涯本來不應有年齡限制，就算電視台堅持要拍，觀眾也可以選擇不看，弊就弊在，看到這種陣容，作為半個日劇小粉絲，仍有很大的吸引力，不知道究竟是觀眾群（我）「不爭氣」，還是日劇界「不爭氣」 ── 好像兜了很多個圈，始終很難在新世代中，找到如上述三位那樣有那種演技不俗得來，壓場感與觀眾緣兼備的藝人，可能這是他們那一脫人（90年代出道）獨有的特質，競爭力特強，幸而看到「收視長勝將軍」NHK晨間劇的新一套作品《歡迎回來百音》（おかえりモネ），找來清原果耶做主角，2002年出世，今年19歲，頓時覺得不用那麼悲觀。

點擊下列圖輯，了解2021年春季日劇足本劇目（按照首播日期排序）：

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