他來自江湖｜梅小惠演周星馳女友超高難度：永遠去到先知要做乜

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-29 00:15

由周星馳、吳孟達、萬梓良、恬妞、毛舜筠以及梅小惠主演的無綫經典劇集《他來自江湖》（1989）早前於翡翠台深宵時段重播，近日亦已進入尾聲。雖然觀眾對星爺在劇中的演繹，即使事隔32年依然拍案叫絕，但其實要抵擋得住星爺凌厲的演戲方式是非常吃力的工作，當中飾演劇中星爺女友的梅小惠就最清楚不過。

重溫大結局「甩頭芝」梅小惠被「何金水」周星馳和綁匪扑穿頭血流披面的場口：

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梅小惠早前接受商台節目《1圈圈》訪問時就重提當年的苦況：「其實由於我當時真係忙，同時拍緊《公私三文治》，啲廠期好密，所以我去到其實佢哋話乜，我就做乜，我永遠去到先知我要做乜。我哋訓練班出身呢，係必然會讀好劇本，不過嚟到嘅時候基本上個劇本冇咗喇，俾星爺改晒，所以有時你好辛苦背咗啲對白會唔使講。」然而，梅小惠直言當時主要仍然要聽從導演的說話，而《他來自江湖》的導演就是李力持：「一隻手掌又拍唔響嘅，佢同星爺會改到『㗎、㗎』聲，不過我哋有咩難度嘅，都會話返畀導演聽嘅。」

雖然梅小惠背好晒啲對白，不過作為專業嘅演員，當時佢成功喺星爺身上訓練到急才！（截圖）

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