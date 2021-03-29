李明蔚被轟眾籌博同情惹不安　馬浚偉撐：覺得妳而家比以前更靚

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-29 11:30

現年31歲的歌手李明蔚（Sarena）在2012年不幸患上罕見癌症「鼻咽腺樣囊性癌」，多年一直與病魔對抗。9年來，Sarena進行多次化療、電療等，這個病更令她面癱、失聲、眼晴合不上等症狀，不過在社交網站中不時都會看見Sarena發放正能量，從未放棄過對抗病魔，一眾網友都在Sarena社交網站中留言打氣。

抗癌歌手李明蔚感激各界支持。（李明蔚Facebook）

這個病的醫療費相當昂貴，Sarena早前在網上發起眾籌醫療費，不過卻有一名網友看不過眼，竟然私訊Sarena對她說了一些不好聽的話，其後Sarena截圖在IG Story發布這名網友對她說的話，內容如下：「麻煩你唔好成日曝光啦，你咁做係想攞多啲人同情，等多啲人捐錢畀你，之前已經好多人幫咗你啦，你知唔知其實正常睇到你隻眼係有不安㗎，睇咗好唔舒服！如果你真係要曝光最好搵嘢遮住佢囉，香港好多慈善機構都可以幫到你，唔使下下出嚟話畀人知你有幾慘，好多同仲慘過你嘅人都係自己搵辦法解決。」對於這網友的批評，Sarena寫道：「其實我無攞同情，錢係咪可以令我回復正常，可以唔洗（使）再痛？」

這名網友在指Sarena搏同情。（IG：sarenali）

而一直非常關心Sarena病情的馬浚偉（馬仔），得知這件事情發生也在社交網站中說出一些自己的感受，並向Sarena說：「完全不用理會，每個人都有他的喜惡愛恨，這都是他個人的感覺！最重要的，是實在有很多很多的人一直在支持妳和痛錫妳，包括馬仔哥哥，妳知㗎！Right? p.s.我覺得妳而家比以前更靚，雖然有一隻眼睛不能打開，但我總覺得妳在向我單眼，也好像在放電一樣啊！」

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