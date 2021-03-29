美劇大數據｜街童版Sherlock奪全球榜首　加入靈異元素新鮮感倍增

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-29 21:13

過去幾年自影視串流平台掘起後，Netflix、HBO、Amazon、Apple TV+等平台改變了大眾看電視的方式，很少觀眾會坐定定看電視。在疫情下，大家都會選擇留在家中煲劇打發時間，不過由於總類繁多，經常無從入手。《美劇大數據》將分析全球劇集的流行走勢，為讀者提供更多煲劇選擇。

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近年Netflix強攻韓國市場，製作了不少原創劇集，包括《屍戰朝鮮》和《Sweet Home》，亦投資了《愛的迫降》﹑《梨泰院Class》等人氣韓劇。最近上架的《黑道律師文森佐》和《西西弗斯的神話》就成為港人最愛，長期登上本地點播排行榜榜首，而《黑》更成功打入全球排行榜的第6位，絕對能夠跟歐美劇集有得揮。不過由於太多新劇上架，加上劇集已經開播好一段時間，這星期突然降至第10位，在還未有更多新作品推出的時候，韓劇的走勢似乎開始有點下滑。

《黑道律師文森佐》由上星期的第6位降至第10位。（FlixPatrol截圖）

雖然F1（一級方程式賽車）紀錄片《Formula 1：極速求生》（Formula 1: Drive to Survive），於上周極速揮低多套熱播歐美劇登上全球榜首，可惜來得快跌得更快。一個星期就被日前新上架的《貝克街游擊隊》（The Irregulars）及西班牙劇《Who Killed Sara?》爬頭，而《真愛基因》（The One）、醫療劇《New Amsterdam》等仍在榜內。

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《貝克街游擊隊》背景設定在維多利亞時代的倫敦，主角是一群惹是生非的街童，受Doctor Watson與神出鬼沒的福爾摩斯（Sherlock Holmes）操控，為他們破解罪案。單純的犯罪案件竟演變為駭人的靈異事件，黑暗力量也開始湧現，這群「異類」必須團結一心，不只得保護倫敦，還要拯救全世界。

其實在Arthur Conan Doyle的小說中，這群街童的戲份不多，而Netflix今次就以他們為主角。在調查案件中，加入一連串恐怖靈異事件和青少年反叛元素，絕對能給一眾福爾摩斯迷帶來新鮮感。不過在收看《貝克街游擊隊》時，大家盡量忘記劇集跟過往福爾摩斯極具邏輯推理為主導的預設，才能享受到劇集，畢竟主角是一群青少年。

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