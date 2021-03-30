蔡嘉欣被批靠黐富貴港姐陳楨怡　反擊稱靠自己：靠黐有錢人好慘㗎

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-30 19:15

曾在2019年參選港姐的蔡嘉欣（Kayan），雖然最後落選，但就順利簽約TVB，自入行以來備受力捧，不但擔任節目《姊妹淘》的主持，近期更有機會拍劇，綜藝、劇集雙線發展。不過早前Kayan因為在IG Stories中大曬自己帶40萬現金出街而被網民指晒命，近日她與同屆港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）及師妹陳楨怡（Celina）聚會又被指「專黐有錢人」，對於網民的負評，Kayan就回應道：「無（冇）錢既（嘅）人走去靠黏（黐）有錢人好慘架（㗎），有錢人既（嘅）錢都唔係自己既（嘅），咁不如自己努力工作賺錢。Stay positive.」

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蔡嘉欣（Kayan）早在參選港姐時已經是非多多，被網民力數她數宗罪。（資料圖片）

其實Kayan早在參選港姐時已經是非多多，被網民力數她數宗罪，包括指控她拜金、經營的網店賣平價淘寶衫充當高檔貨等，更指她戀上ibanker男友而狠飛前度吳子冲。有傳Kayan在主持《姊妹淘》時搶鏡搶對白，又頻頻大曬名牌手袋，令幾位拍檔莊思敏、傅嘉莉、陳詩欣（Eunice）等對她不滿，甚至傳出不和傳聞。Kayan曾在節目《我要做業主》中大呻樓價高企，未儲夠首期上車，但就有網民發現她家中有兩大個櫃放滿名牌手袋，直斥她的名牌手袋總值已經夠做首期。

Kayan曾拍片帶大家參觀自己的閨房，曝光兩大櫃名牌手袋。（影片截圖）

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雖然Kayan又被網民攻擊拜金，但Eunice亦有留言安慰她：「你在我心目中是很棒的女人，自己努力工作自己搵錢，又善良，有好嘢永遠都同朋友分享，別人怎麼說不重要，做自己最緊要。」Kayan認為靠人不如靠自己：「我一直都覺得女人一定要努力工作，靠自己攢返嚟嘅財富先能夠帶到自由俾（畀）自己。」而不少粉絲都留言表示支持，更為她反擊指Kayan一直以來都是靠自己，絕對不離地，自己賺錢買名牌手袋及新車，努力有目共睹！

Kayan買咗新車後興奮大曬「新歡」，並表示：「我希望遇上任何自己喜歡的東西時，我可以不需要依靠任何人，不需要求別人，也不用看別人的眼色。只要是自己喜歡，並且在自己能力範圍內，就足夠匹配擁有，這是我一直努力工作的目標。」（IG@kayan.c）

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