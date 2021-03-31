十二譚 | 古力娜扎新劇又仆直？　首集特效被嘲：唔知人魚定鹹魚

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-31 14:30

「新疆四美」之一的古力娜扎樣貌為人稱道，雖然「毀容式演技」一直飽受詬病，但片約依然不斷，她主演的古裝劇《風起霓裳》前不久剛剛播完，口碑收視雙雙仆直，轉過頭與劉以豪合作的新劇《十二譚》又於27日首播，由目前的評價來看，似乎不太樂觀。

《十二譚》演員陣容龐大。（劇集海報）

自從景甜同張彬彬主演的劇集《司藤》播出後，又掀起奇幻題材熱潮，而《十二譚》也是同類劇種，兩者更是前後腳開機，十分巧合。劇集改編自尼羅同名小說，講述民國背景下各式各樣的小妖怪開啟的一段段或爆笑、或熱血、或感人、或甜蜜的有趣故事。除娜扎與劉以豪是穿全劇的CP之外，劇集以多個單元呈現，值得一提的是，尼羅也是大熱劇《無心法師》的作者，對於該類作品駕輕就熟，但結果卻是差強人意。

景甜同張彬彬因《司藤》人氣急升。（劇照）

作為奇幻劇，特效是重點之一，而在《十二譚》首集中，出現了一隻金魚精（鄧恩熙 飾）同鯤精（鄭龍 飾），整個海面、石頭、人魚尾巴等都肉眼可見的「假」，且鯤精躍起時，水花的位置也不一致，似是懸掛在半空。兩位演員坐在石頭上，尾巴打起的浪花完全失真，一秒出戲，再看鄧恩熙的妝容，深紅的眉毛與幻彩眼影，擦上珠光唇色，而服裝更似是一件破漁網，實在土味濃。

雖然劇集是單元劇，但每個故事內容基本雷同，都是妖怪愛上人類，最後為其獻身，毫無新意。

娜扎同劉以豪貫穿全劇。（劇照）

再者，與《司藤》一樣，娜扎也是沉睡後輩喚醒，且在劇中也開啟了旗袍換裝，但精緻華美的程度不如《司藤》，比起景甜的旗袍裝扮少了幾分韻味。另外，景甜是沉寂已久、轉變風格之後，在方方面面都令網友眼前一亮，而娜扎的美貌向來備受認可，新鮮感已經減少，同樣還需要劇情與演技加成。讓網友稍感欣慰的是，娜扎在新劇中的演技尚算正常，比起《風起霓裳》中天真傻氣的庫狄琉璃來講，她對《十二譚》中冷艷高貴的夜明似乎更能駕輕就熟。當然，現在只播出了10集，口碑能否逆轉，還要看接下來的劇情的發展。

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點擊下圖睇景甜演繹各類旗袍：