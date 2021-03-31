MAMAMOO公司發「堅持一個中國」急刪文　道歉兩次反激嬲內地粉絲

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-03-31 13:45

有MAMAMOO和ONEUS等韓國歌手的所屬公司RBW，今天凌晨（31日）突然後IG及微博等上傳「堅持一個中國原則」聲明，因而引來網民熱議。不過貼文不到三小時就被刪除，公司之後兩次發文道歉，反而變成激嬲內地粉絲。

RBW旗下有MAMAMOO和ONEUS等組合。（Viu《K1頭條》）

RBW凌晨突然在官方帳號發文，寫道「我司堅持一個中國原則」，雖然只有簡單幾個字但已馬上惹來爭議。由於韓中關係依然敏感，因此大批韓國網民立即湧入留言批評，嘲笑公司為錢而活，應該改名做「RMB」，但內地粉絲則大讚公司表態。可是貼文不足三小時就被刪除，RBW更上傳聲明澄清，表示貼文是「內部沒有協商好的內容」，向受影響大眾道歉。

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RBW發聲明表示「我司堅持一個中國原則」後火速刪文道歉。（IG/@rbw_official）

可是RBW爭議持續，今早官方再一次發聲明講到是職員的個人行為導致，再一次鄭重致歉。可是連續兩次的道歉則反令內地粉絲不滿，大鬧公司在做小丑戲，並留言講到「一個中國的立場還要協商？」。有指因旗下日本練習生井汲大翔近日參與內地選秀節目《創造營2021》後，被翻出曾把香港及台灣列成國家，因此引來內地觀眾不滿，因此公司才緊急表態救火，卻演變成更大的爭議。

有指RBW日本練習生井汲大翔被翻出過去言論，公司才緊急表態救火。（微博/@創造營2021-井汲大翔）

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