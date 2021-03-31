朱茵為老公親製特別「生日蛋糕」有驚喜　黃貫中好擔心：見到都驚

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-03-31 14:15

今日係黃貫中的57歲生日。

今天（3月31）是藝人黃貫中（Paul）57歲的生日，老婆朱茵趁機為壽星親手造了一個「火辣」驚喜給Paul，這個驚喜就是 Wasabi 蛋糕，相信Paul一定會很意外！實行整人計劃當日天，朱茵率先抵達 Paul 的畫室，準備好各種食材。首先在忌廉蛋糕上塗了不少山葵醬及芥末醬，再用草莓、芒果等水果作「掩護」，務求要 Paul 一試難忘，辣到飛起！

Paul 到達現場，朱茵立即用雙手矇住對方雙眼，待 Paul 睜開眼看到蛋糕後非常驚喜，得知這是老婆親自為他製作的蛋糕已經相當高興。當他吃到 蛋糕有Wasabi 後立即面容扭曲，更辣到標眼水，並高呼：「嘩！辣嘅？係咪整蠱我㗎？不過整蠱唔到我，因為我覺得幾好食喎！」奸計得逞的朱茵在旁一直偷笑， Paul當然要夫妻同甘共苦，也餵老婆吃一口Wasabi 蛋糕！朱茵當然不忍心只惡搞老公，最後送上真正早準備好的生日蛋糕，為 Paul 送上生日歌及香吻。

朱茵親手整嘅「特別蛋糕」。

事後問到 Paul 被整的感受時，他笑言：「其實老婆比咩我都要食㗎啦，但食完兩個蛋糕後，我真係覺得有 Wasabi 嗰個好味啲，有食緊魚生嘅感覺，芒果就好似吞拿魚嘅口感。」其實這次朱茵親手製造蛋糕，Paul是有一點心驚驚，因為想起老婆有弄過不少地獄料理：「佢最恐怖係佢認真下廚嘅時候，仲大鑊過有心整蠱！我記得有次佢用微波爐蒸魚，條魚用保鮮紙包實，叮完出嚟成條魚掹到實一實，仲要唔係好熟咁，總之見到都驚。」朱茵立即為自己平反，笑言：「我記得嗰時係識咗冇幾耐，呢個係畀佢嘅測試嚟，我要睇佢咩反應，哈哈。」

愛心蛋糕實好好食。

提到以往的生日驚喜，Paul 表示最難忘是朱茵瞞住他相約了一班兄弟好友，為他舉辦驚喜派對。而數到最浪漫一次，他說：「我記得有次我哋係海灘交換禮物，懶係浪漫咁，雖然係好老土，但往往最開心就係呢啲老土嘢。」

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