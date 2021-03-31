誰殺了莎拉｜墨西哥復仇劇有驚喜　劇情曲折每集留謎團追看度爆燈

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-31 19:00

如果被老屈謀殺，坐了18年冤獄，你會進行復仇計畫還是甘願接受現實？關於復仇，相信有很多人在腦海中有多種想法，但有多少人會作出實際行動？以復仇為主題的影集一向深受歡迎，觀眾能跟隨主角經歷屈辱、絕望過後，把握機會絕地反擊，的確爽到飛起。在Netflix上架的復仇劇《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?），播出一星期已登上30個國家的排行榜冠軍，究竟這套墨西哥劇魅力何在？

《Who Killed Sara?》，播出一星期已登上30個國家的排行榜冠軍。（Netflix）

Netflix近年購入及參與了不少外語影集的製作，而人氣席捲全球的西班牙劇《紙房子》（Money Heist）及德國燒腦劇《闇》（Dark）就帶起了非英語劇熱潮。如果在疫情期間看膩了歐美劇，其實外語劇集亦是一個挺新鮮的選擇。

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新上架的復仇劇《誰殺了莎拉？》（Who Killed Sara?）主要講述主角Alex（Manolo Cardona飾）被屈謀殺親妹Sara（Ximena Lamadrid飾），含冤入獄18年後，一心想對付真兇兼昔日好友Rodolfo（Alejandro Nones飾），及其富豪父親報仇César Lazcano（Ginés García Millán飾）。在調查期間，竟然發現兇手另有其人，同時發現Lazcano家族大量不可告人的秘密。

本身復仇劇較容易帶起觀眾的情緒，《誰殺了莎拉？》節奏極快，在觀看首集時，劇情毫不拖泥帶水地直入主題，清晰交代了主角的背景以及因何事要報仇，並於每集留下懸念，讓觀眾快速入戲，不禁令觀眾欲知究竟主角如何完成復仇大計。雖然劇中人物關係頗為複雜，但編劇處理得恰到好處，Alex的妹妹Sara跟好兄弟Rodolfo是情侶關係，Rodolfo弟弟José María愛上了Alex，同時Sara竟然跟Rodolfo的父親César出軌。為免劇透，只好放棄詳述七國咁亂的關係圖。

劇集另一吸引之處是，Alex在調查妹妹Sara的命案及復仇時，驚覺疑兇不只一人。他發現有人暗中在滑翔傘安全扣做了手腳，但由於Sara當時懷有身孕，深愛Sara的Rodolfo根本沒可能對她下毒手。在牽涉這宗案件的人物中，除了有人接二連三有人離奇死亡，各人都藏着不可告人的秘密。Sara的骨肉究竟誰是經手人？Rodolfo的母親Mariana做了甚麼事而要多年來一直自殘懲罰自己？在追劇的同時，能夠跟隨主角一同抽絲剝繭去競猜誰是兇手。

《誰殺了莎拉？》靠着明快的節奏及恰到好處地拋出懸疑感而吸引到觀眾一口氣追看下去。雖然同樣是西班牙文劇，跟Hit爆全球的《紙房子》還差一段距離。可能是劇集較多文戲及鬥智場面，比較少刺激的打鬥戲，但總括而言尚算是近期比較高質的非英語作品，亦是較為出色的復仇劇。