麻美由真爆喊講戰勝卵巢癌經過　決不重出江湖：像損壞了的商品

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-04-01 11:00

麻美由真曾經是日本AV界中數一數二的女優，不但是組合「惠比壽麝香葡萄」第二代團長兼第一期畢業生，試過單飛推出EP《Resolution》，亦分別在劇集《下北GLORY DAYS》（港譯《純情外宿生》／2006）和《孃王Virgin》（2009）中飾演文學系女大生「小森美葉」和女公關「一條亞美」，儲落不少粉絲。可是到了2013年、正值事業高峰時，她卻發現卵巢有腫瘤，然而她沒有立刻根治，最後惡化成癌症。

麻美由真（右上）曾在劇集《孃王Virgin》飾演女公關「一條亞美」。（DVD封面）

上年年底，麻美由真接受YouTube頻道「街録ch-あなたの人生、教えてください-」（街道記錄ch ─ 告訴我您的生活 ─）訪問時，便剖白過箇中心情：「如果當時能夠能放下工作，抽時間看醫生，或許就不會到這地步了。」為順利參與「惠比壽」的畢業公演，她跟醫生說自己希望盡快完成手術，而她踏上舞台時，原來同時面對作嘔、甩頭髮等副作用。

點擊下圖觀看麻美由真談及抗癌經歷時的落淚過程：

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提到不少粉絲期待麻美由真復出，她坦言自己不打算再做AV女優，因為手術令她肚子上留下疤痕，而讓眾看到疤痕是不專業的表現，自覺是「損壞了的商品」，所以抗癌期間已經決定放棄AV，並打算康復後專攻音樂和英文。完成治療後，她便抽一個月洛杉磯的語言學校和音樂學校上課，而她在新冠疫情期間亦考取了調理師專業資格，希望可以在飲食業大展拳腳。

點擊下圖觀看麻美由真近照，以及她抗癌期間的照片：