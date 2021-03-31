無限斜棟有限公司︱陳卓賢公開放閃狂讚女友盧慧敏：心地善良

撰文： 陳芷穎 最後更新日期： 2021-03-31 19:51

ViuTV原創劇《無限斜棟有限公司》下周一（5/4）首播，今日（31/3）一眾演員現身記者會介紹劇中角色。劇集講述三位「斜棟青年」陳家晞（盧慧敏Amy飾）、張諾恆（陳卓賢Ian@MIRROR飾）和李展翹（黃定謙Himmy飾）合力經營「無限斜棟有限公司」，旨在解決不同客人的奇怪要求和煩憂。Amy說拍攝最難忘的事情就是認識Ian和Himmy：「最難忘認識到呢兩位好好好好嘅朋友。」身旁兩位男孩都點頭認同，Ian說：「大家每日相處10幾個鐘，好多生活瑣碎點滴令感情、默契變好，拍攝過程好難忘。」

Amy說拍攝最難忘的事情就是認識Ian和Himmy。（陳順禎攝）

雖然Ian身為偶像，不過拍喜劇對他來說完全沒有難度：「睇完套劇就唔會問呢個問題。平時大家見我可能斯文啲，覺得係偶像，我講出嚟都有啲尷尬，一拍就冇包袱。」Himmy和Amy隨即大笑，Himmy更指Ian是被偶像耽誤的喜劇演員：「睇完就知佢冇框框。」

雖然Ian身為偶像，不過拍喜劇對他來說完全沒有難度。（陳順禎攝）

Ian和Amy因劇集定情，Himmy說沒有留意二人何時正式開始：「真係冇，拍攝去到初中期已經好熟絡，同埋演戲係一件好赤裸嘅事，大家好快Friend到，關係都差唔多。直到佢哋話我聽，就好戥佢哋開心，祝福佢哋。」問到Amy和Ian最欣賞對方什麼，Amy先靦腆一笑再望向Ian。Ian說：「欣賞Amy，好多，心地善良，大家覺得佢外表好靚，其實內在係大家好欣賞。」Amy則讚Ian心地好：「人好好，點交朋友、情侶都要睇裏面好唔好，慶幸兩位都係心地好好嘅人。」

雖然他們已公開戀情，不過出街仍會避忌，Ian說：「其實避忌，唔會特別避忌正常囉，冇高調。都擔心人影，見到我哋坐呢枱，已經拎部機影我哋，可能都會避一避，坐啲隱蔽啲嘅位。」

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